Así será el botón de editar de Twitter: filtran las primeras imágenes de la funcionalidad

Ha sido en este mes de abril cuando Twitter confirmó de forma definitiva que en España tendríamos un botón de editar. Algo que parecía una broma al principio pero que luego se confirmó que sería toda una realidad. No obstante, Twitter se limitó a enseñar unas pocas capturas de lo que sería esta función en un futuro, sin mostrar mucho más. El desarrollador Alessandro Paluzzi nos ha podido dar una mejor visión de lo que será la interfaz de esta función.

Y es que Paluzzi ha asegurado haber realizado ciertos métodos de ingeniería inversa para poder dar una idea más concienzuda de cómo será la interfaz de la función de editar tuits. Esto es indicativo, además, de que Twitter ya está comenzando a probar dicho botón, testeando el cómo los usuarios podrán usarlo en su día a día.

Por ahora, la función no tiene mucha historia a nivel de interfaz. De hecho, es tremendamente sencillo usarla; simplemente aparecerá un pequeño botón para editar el tuit y el usuario tan solo tendrá que reescribir el tuit como quiera. No obstante, aún podrían implementarse muchísimos cambios de cara a su lanzamiento, especialmente ante la expectativa de que Elon Musk pueda comprar Twitter en un futuro.

Editar tuits

Paluzzi muestra que el botón de editar estará presente en los 3 botones superiores de las opciones de los tuits. Abriendo este menú aparecerá un menú contextual que permite entre otras cosas anclar tuits en el perfil, borrarlos, etcétera. El botón de editar se encontrará en la parte del final.

Pulsando sobre él, aparecerá el mismo recuadro que si escribiéramos un nuevo tuit, solo que en este caso no se podrán poner encuestas ni se podrá programar el tuit. Eso sí, según se puede ver en las capturas que Paluzzi ha mostrado en su perfil de Twitter, se permitirán añadir emojis, GIFs e incluso ubicaciones.

Por el momento, estas funciones han aparecido porque Paluzzi ha forzado que aparezcan. Es decir, que esta novedad por ahora no está disponible para los usuarios hasta que Twitter se decida o bien a introducir una beta o bien a lanzar la función de forma directa.

Desgraciadamente, no se observan otros detalles de la interfaz, más que probablemente porque esta aún no está en unas fases de desarrollo muy avanzadas. Es más que posible que Twitter añada funciones de seguridad para evitar que el botón de editar se use de forma maliciosa, por ejemplo marcando los tuits como editados o incluso mostrando un historial de edición para confirmar qué se ha editado exactamente.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan