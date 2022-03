El juego que replica a los tractores ucranianos que roban tanques rusos

Hace pocas semanas saltaban noticias de grupos de ucranianos robando tanques rusos con tractores. Y es que pese al COVID y pese a la llegada de la primavera, la guerra entre Ucrania y Rusia sigue en activo, llevando sus consecuencias económicas a España. Un sencillo juego web del desarrollador PixelForest ha querido homenajear este curioso acto.

[Siga en directo la última hora del ataque de Rusia en Ucrania]

El videojuego, Farmers Stealing Tanks o "Granjeros robando tanques" en inglés, es un título que evidentemente tiene su base en los últimos sucesos ocurridos en Ucrania. De hecho, el propio desarrollador, de origen australiano, muestra recortes de otros medios que dan lugar a la noticia. Como era de esperar, este es un juego sin ánimo de lucro, y que tiene un botón de donar a asociaciones de orfanatos ucranianos afectados por la guerra.

El concepto es muy sencillo: eres un granjero que tiene que usar un tractor para robar un tanque que se haya quedado sin combustible. Tendrás que llevarlo a tu granja para acumular puntos mientras evitas a otros tanques de la zona. Un título increíblemente sencillo que busca recaudar fondos para orfanatos y que según su desarrollador ha sido creado en "una semana".

Roba un tanque

En un principio, cuando el juego salió y empezó a moverse por Reddit, no fueron pocos los que asumieron que los desarrolladores detrás del software eran ucranianos. No es así; el propio desarrollador ha hablado de esto y ha explicado que es de Australia, y que este proyecto es algo que hizo "en una semana" con sus hijos, y nació de la frustración de no poder hacer nada.

Farmers stealing tanks PixelForest Omicrono

Este es un juego completamente gratuito y totalmente accesible. Tanto, que no es ni necesario descargar nada; se puede jugar desde su propia página web y su interfaz es increíblemente simple. El juego, desarrollado en Unity, el enlace para donar a los orfanatos ucranianos y recortes de periódico que cubren la noticia. El videojuego fue lanzado la semana pasada y desde entonces el juego se ha llenado de comentarios de todo tipo de los internautas.

El desarrollador ha explicado en Reddit que el título "ha funcionado muy bien" y que se ha compartido "millones de veces", abriendo la veda a millones de potenciales donaciones. Si bien cree que "no es mucho", este cree que es suficiente debido a lo limitado de su actividad al estar tan alejado en Australia.

También te puede interesar...

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan