Spotify ha quitado esta función y los usuarios están furiosos

Spotify se ha convertido en la plataforma de streaming musical por excelencia en España, incluso para algunos de sus influencers. Gracias a ello, la compañía ha querido introducirse en el mercado del automóvil ofreciendo integración con sistemas Android Auto y similares. No obstante, otros fabricantes venden sus propios dispositivos para coches (radios y unidades multimedia) que tienen también su propia integración con Spotify. Y la compañía ha dejado de dar soporte a algunos de estos.

Según se ha podido saber en la página de soporte de Spotify, el soporte para conectar la aplicación a ciertos dispositivos para coches de Pioneer y JVC-Kenwood han sido eliminados. Un soporte que aún acompaña a estas unidades multimedia que se siguen vendiendo con dicha integración como punto principal de venta.

Esto evidentemente ha generado múltiples respuestas en el hilo de soporte, principalmente negativas, explicando que este es un inconveniente bastante grande para los usuarios que usaban estas unidades para conectar su teléfono vía Bluetooth al coche. Spotify ha explicado que aunque este soporte se haya finalizado, aún existen formas de reproducir a través de la aplicación con ciertos métodos.

Spotify enfurece a usuarios

Todo comenzó cuando hace un mes un usuario preguntó en el foro de soporte sobre la conexión con dispositivos con integración con Spotify para el coche. El ejemplo que puso el usuario fue con Pioneer, una famosa marca tecnológica centrada en el audio. La respuesta fue simple: "Confirmamos que el soporte para unidades de audio JVC-Kenwood y Pioneer ha quedado obsoleta".

Spotify prosigue, explicando que este movimiento provocará que ya "no sea posible lanzar la aplicación integrada de Spotify desde la interfaz". En vez de eso, los usuarios tendrán que recurrir al Bluetooth o a los cables USB para conectar Spotify a estas unidades, en vez de usar la interfaz integrada de estos dispositivos. Esto, como era de esperar, no ha saciado del todo a los usuarios.

En las respuestas, no son pocos los usuarios que se quejan de que esta solución no es suficiente, ya que algunos reportan que incluso usando la interfaz Bluetooth de estos dispositivos, es imposible usar Spotify con ellos. "Aún tengo una conexión Bluetooth estable con mi teléfono y mi radio del coche, pero Spotify no se conecta de ninguna forma". Tampoco funciona, en algunos casos, la función Spotify Connect integrada en la aplicación.

Y es que esta interfaz de Spotify Connect es la que usan muchos de estos aparatos para funcionar, ya sea por Bluetooth o por USB. De hecho, esto funciona incluso para las unidades que no tienen pantalla táctil, sino que se controlan con botones. Lo peor es que según apuntan varios usuarios, estas unidades aún se venden en el mercado, precisamente con esta integración como punto de venta.

No obstante, dependiendo del modelo las conexiones con USB o Bluetooth podrían funcionar. No obstante, las funciones como buscar o controlar playlists ya no se podrán usar. No obstante, Spotify tiene su propia alternativa: Spotify Car Thing, un dispositivo que se vende en Estados Unidos y que se conecta a la unidad USB del coche y viene con una interfaz exclusiva USB.

