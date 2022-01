El Rubius se declara fan del antivacunas Joe Rogan en mitad de su polémica con Spotify y Neil Young

Esta semana ha estado marcada por la polémica entre Spotify, el músico Neil Young y el podcaster antivacunas Joe Rogan. Un culebrón que ha llegado incluso a hacer eco en España, y que ha generado tanto detractores como defensores de la estrategia de la plataforma de streaming musical. Justo en medio de esta polémica, unas declaraciones de Rubén Doblas (El Rubius) han salido a la palestra en las que este se declara fan de Rogan.

Todo ocurrió en el programa The Wild Project, el pódcast del youtuber Jordi Carrillo (Jordi Wild) en el que este entrevista a celebridades de toda Internet. Tal y como se expone en la entrevista de Wild a Rubius resubida a YouTube, este asegura escuchar el pódcast de Rogan, diciendo que se "informa" con su contenido.

Unas declaraciones que ya de por sí pueden generar cierta controversia dado el carácter antivacuna del contenido de Rogan, pero que han llegado en el peor momento posible, cuando Spotify ha decidido retirar toda la música de Neil Young en favor del pódcast del célebre estadounidense.

La polémica sigue

"Es todo como disparatado, y 'clickbait' y es... es imposible", comienza Rubius. "Yo por eso sigo [...] pódcasts... bueno, te sigo a ti [a Jordi Wild] y últimamente Joe Rogan, quizás lo conozcas", prosigue. "Me informo también con él, me informo también... basándome... No sé, tío. Es muy difícil informarse con los medios tradicionales", sentencia.

Entrevista de Jordi Wild a El Rubius.

Si bien es cierto que Wild también se declara oyente de Rogan en ese mismo clip, Rubius va más allá. Wild comenta a Rubius que los medios tradicionales "están politizados", y critica las vías de financiación de los mismos y su opacidad. No obstante, la posición beligerante de Rubius contra los medios tradicionales no es ningún tipo de secreto desde hace años.

La polémica estalló esta misma semana con la petición de Neil Young a Spotify de retirar su música de la plataforma de streaming. Debido a que Spotify fichó de forma exclusiva el pódcast de Joe Rogan, el artista se enfrentó a la compañía a tenor de los polémicos comentarios antivacunas que Rogan ha expresado en muchos de sus episodios, acusándola de fomentarlos.

El Rubius en una captura de uno de sus vídeos.

También ha sido crítico con las medidas sanitarias tomadas en el contexto de la pandemia, llegando a comparar la campaña de vacunación de Estados Unidos por la COVID-19 con el Holocausto. Young dio un ultimátum a Spotify haciéndole elegir: "Pueden tener a Rogan o a Young. No ambos". Spotify, de forma completamente sorpresiva, eligió mantener el pódcast de Rogan.

El por qué no parece un misterio La exclusividad del pódcast le costó a Spotify presuntamente unos 100 millones de dólares dada la popularidad del programa de Rogan. Evidentemente esto ha sido criticado por Young. "Los jóvenes creen que Spotify nunca ofrecería información gravemente incorrecta. Desafortunadamente, están equivocados. Sentía que debía hacer algo al respecto", explica.

Las críticas a Spotify no han girado solo en torno a la retirada del catálogo musical de Young. Rogan ha llegado a cuotas de polémica bastante altas, logrando incluso recomendar medicamentos veterinarios como remedio contra la COVID-19, provocando que muchos de sus oyentes los compraran. Una polémica que, por cierto, Apple Music ha aprovechado para rivalizar frontalmente contra Spotify.

