Estos son los TikTokers mejor pagados: ganaron más de 55 millones en 2021

La red social TikTok es un fenómeno mundial. Niños y mayores se han aficionado al contenido de su aplicación donde, incluso, las pequeñas empresas en España consigue multiplicar sus ventas gracias a la popularidad que ofrece TikTok. En 2021, las ganancias de los TikTokers más famosos aumentaron un 200% hasta los 55,5 millones de euros, según refleja el ranking creado por Forbes.

Las hermanas D'Amelio ocupan el primer y segundo puesto en este nuevo ranking de los creadores de contenido que más han ganado con la red social de moda. Charli, junto a su hermana Dixie, han conseguido con su éxito en TikTok 17,5 millones de euros a través de su trabajo en TikTok y ya se las compara con el clan Kardashian al contar con su propio reality en Hulu.

La revista Forbes recalca que todos los influencers de esta lista tienen menos de 25 años, cuyos ingresos se originan en TikTok, entre un 35 y un 50%, aunque la mayoría ha aprovechado la fama para diversificar su actividad en otras plataformas y proyectos. Las D'Amelio cuentan con la marca Social Tourist, una empresa conjunta con Hollister que vende sus productos de moda en 500 tiendas minoristas.

Después de las hermanas D'Amelio, que consiguieron más de 5 millones de seguidores en TikTok tras solo cinco meses cuando se iniciaron en la red social en 2019, les sigue Addison Rae (8,5 millones de dólares) y Josh Richards (5 millones de dólares) en tercer y quinto puesto, quienes han protagonizado y participado las películas de Netflix He’s All That o Under the Stadium Lights, respectivamente.

En cuarto lugar está Bella Poarch con 87 millones de seguidores y 5 millones de ganancias en 2021. La mayoría obtiene estas cifras con la publicidad que hacen de marcas en sus publicaciones de TikTok. Marcas como Amazon, Louis Vuitton y McDonald’s pagan grandes cantidades por un solo anuncio. Según Forbes, una sola publicación en la que se muestre el producto o la marca puede suponer entre 100.000 y 250.000 dólares, más del doble de las tarifas que se barajaban en 2020.

Otra integrante de esta lista es Kris Collins con 42 millones de seguidores y 4,75 millones de dólares en 2021. Collins era peluquera en Vancouver antes de la pandemia, pero la cuarentena la dejó sin trabajo y ocupó su tiempo creando contenidos de humor en esta aplicación, un entretenimiento que le ha cambiado la vida.

La última en ocupar un puesto en este ranking es Avanni Gregg, en el vídeo de arriba con Charli D'Amelio. Ha conseguido atraer a 39 millones de seguidores con sus vídeos de maquillaje y bailes. Comparte cifra de ingresos con Collins, aunque a su corta edad ya ha publicado un libro autobiográfico que se titula Backstory: My Life So Far.

