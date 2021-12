Amazon cerrará Alexa, pero no es el servicio que estás pensando

Cuando uno piensa en Amazon, le viene a la cabeza muchos nombres. Uno de los más importantes es Alexa, el nombre del asistente virtual que potencia los Amazon Echo de los hogares de España. Pero Amazon poseía 'otra' Alexa, y ahora se la va a quitar de en medio. Hablamos de Alexa Internet, la página web de análisis de tráfico y ranking de páginas web.

Amazon ha anunciado que cerrarán esta plataforma, que llevaba más de dos décadas activa. Concretamente, esta web fue fundada en 1996 y fue tan solo dos años después que Amazon la compró. Ahora, en mayo del año que viene, Amazon cerrará el servicio.

Alexa.com juega en la misma liga que otras páginas como Tranco, ComsCore o SimilarWeb, que sirven como herramienta para conseguir datos de tráfico de algunas webs así como rankings globales de las mismas. Todo apuntaría, además, a una falta de tráfico en la plataforma como motivo de su cierre.

Adiós a Alexa.com

Esta plataforma era más conocida como 'Alexa Rank', y ha servido como referencia para otras webs como Wikipedia a la hora de recoger datos sobre tráfico de algunas de las páginas más importantes del mundo. Los datos de esta página son extrapolados desde una muestra que recogen los usuarios que usan su extensión y desde las páginas que deciden aceptar el control de seguimiento de tráfico de la plataforma.

Dejarán de publicarse estadísticas mensuales y los usuarios suscritos al servicio dejarán de poder acceder a sus datos de Amazon y a sus herramientas a partir del 1 de mayo del año que viene. En ese momento se revocará el acceso, y las API de Amazon se retirarán el 8 de diciembre del 2022. No obstante, hasta mayo los suscriptores podrán seguir haciendo uso de la plataforma.

Según un comunicado de la empresa detrás de Alexa Internet: "Hace veinticinco años, fundamos Alexa Internet. Después de dos décadas de ayudarte a encontrar, convertir y llegar a tu audiencia digital, tomamos la difícil decisión de retirar Alexa.com el 1 de mayo de 2022. Gracias por hacer de nosotros tu recurso de referencia para la investigación de contenido, el análisis competitivo, la investigación de palabras clave y mucho más".

¿Por qué?

Lo cierto es que Amazon en estos momentos no ha dado una razón oficial de por qué ha decidido acabar con esta web, dado que es una de las más importantes en su sector. BleepingComputer apunta a que esto podría ser una cuestión de tráfico, ya que según datos de Semrush, el tráfico de la página web ha estado decayendo de forma muy continuada.

No obstante, podría haber otros motivos. El más evidente: llevar el mismo nombre que el asistente virtual. La popularidad del asistente de Amazon depende mucho del interés de los usuarios en buscar cómo funciona este servicio, y no sería raro pensar que muchos se habrán topado con Alexa.com a la hora de buscar cómo funciona el asistente de Amazon. No obstante, faltará por ver qué razón da la propia Amazon en los próximos días.

