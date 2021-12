Facebook reforzará la seguridad de las cuentas más vulnerables

España ha sido testigo de algunas de las filtraciones de datos más importantes de la historia de Internet. Algunas de ellas tenían relación con Facebook, la que actualmente es Meta. Y la empresa matriz de Mark Zuckerberg quiere aplicar más seguridad a su red social; para ello, anuncia que hará obligatoria la verificación en dos pasos en las cuentas más susceptibles de ser hackeadas.

Según informa Wired, Meta ha decidido que la autentificación en 2 factores sea algo obligatorio para las cuentas de Facebook que, según la compañía, estén en riesgo de ser atacadas por ciberdelincuentes. Esta es una medida perteneciente a Facebook Protect, el programa de seguridad que Facebook lanzó en 2018, y forma parte de su más reciente expansión.

La idea detrás de esta medida es la de proteger las cuentas de los usuarios más susceptibles a ser atacados. Esto incluye políticos, funcionarios, periodistas, defensores de derechos humanos o de colectivos oprimidos como el LGTBI. Y no es el único movimiento que Meta ha llevado a cabo.

Más protección en Facebook

Además de la verificación en 2 pasos, Meta aplicará y proporcionará medidas de seguridad adicionales tanto para estas cuentas como para sus páginas asociadas. Por ejemplo, se incluirá dentro de esta protección un control continuo de ciberataques y amenazas de seguridad para estos objetivos.

Logo de Facebook. Dado Ruvic Thomson Reuters

Actualmente, Facebook Protect alberga 1,5 millones de cuentas y casi 950.000 tienen activada la verificación en dos pasos. Facebook quiere que la verificación se use en todas las cuentas de alto riesgo de la plataforma, y asegura que dicho sistema de seguridad ha sido muy poco usado en Internet.

Pero ¿qué ocurre si el dueño de una de estas cuentas no accede a esta autentificación? Si un usuario con una cuenta calificada de alto riesgo no activa la verificación en un período de tiempo establecido, no podrá acceder a sus cuentas. Para hacerlo, necesitarán habilitar la verificación, aunque no perderán de forma permanente dichas cuentas.

El resto de cuentas se libran

Seguridad cibernética.

Primero se expandirá este requerimiento en Filipinas y en Pavo, Georgia. Además, Meta asegura que se enfocará en regiones con elecciones cercanas y sobre todo con comicios que puedan ser relevantes para la población civil.

Según Nathaniel Gleicher, director de las Políticas de Seguridad de Facebook: "Para ayudar a impulsar una inscripción más amplia de [la verificación en dos pasos] debemos ir más allá de crear conciencia o alentar la inscripción". Por ahora, Meta no tiene intención de exigir esta misma verificación al resto de cuentas de la plataforma, ya

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan