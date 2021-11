Call of Duty y Hearthstone, afectados por un ciberataque a Blizzard

Si en las últimas horas has estado usando los servicios de Blizzard en España, como Battle.net o alguno de sus juegos y has tenido problemas para usarlos, no has sido tú: la compañía ha conseguido salir de un ataque DDoS a nivel internacional, y del cual se ha podido recuperar.

Según ha anunciado la propia Blizzard, en las últimas horas la compañía ha sufrido un importante ataque DDoS o ataque de denegación de servicio distribuido. Esto ha impedido a múltiples usuarios poder iniciar sesión en varios juegos de Battle.net, impidiendo a los jugadores poder usar muchos de los videojuegos de la plataforma.

El ataque, de casi una hora de duración que tuvo lugar el pasado miércoles, ha generado problemas en las funciones en línea de Diablo y en las plataformas de Hearthstone, Overwatch y Call of Duty: Warzone para un conjunto moderado de usuarios. El servicio Battle.net también sufrió problemas para los que consiguieron iniciar sesión en el cliente, con varias secciones que no funcionaban.

Un ataque DDoS

Un ataque DDoS o ataque de denegación de servicio distribuido es un ataque que se centra en redes de ordenadores de organizaciones o usuarios. Estos ataques consisten en mandar importantísimos flujos de información desde miles de equipos informáticos infectados con malware. La idea es simple; saturar los servidores de la víctima para que estos no puedan funcionar con normalidad.

Ataque DDoS

Estos flujos de información o datos pueden ser muy distintos, por ejemplo, basándose en envíos de spam masivos. La diferencia de estos ataques DDoS frente a los más comunes, los DoS (ataques de denegación de servicio estándar) es que en los primeros, el flujo de información se lleva a cabo desde varios puntos de conexión, usando red de bots, por ejemplo. Es decir, que el ataque se hace de forma distribuida.

Este ha sido el ataque que ha tumbado los servidores de Blizzard. Al cabo de varias horas, los usuarios de Blizzard pudieron iniciar sesión al ser colocados en una cola de inicio de sesión. Una advertencia de Battle.net mostraba un aviso sobre un alto tráfico en la plataforma.

Si bien no fue una interrupción total de todos los servicios de Blizzard debido a que no hubo un gran número de quejas, algunos jugadores de los títulos de la compañía sufrieron problemas como desconexiones o alta latencia. No obstante, no parece que la gran mayoría de usuarios hayan sido afectados, aunque está claro que el ataque ha tenido que ser como mínimo relevante para causar estas consecuencias en una firma tan grande como es Blizzard.

