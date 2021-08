Instagram ocultará automáticamente los mensajes directos ofensivos que recibamos

Hay redes sociales en España más tóxicas que otras. Es el caso de Twitter o Instagram, que tienen comunidades que si bien pueden ser muy positivas, también pueden ser muy abusivas con ciertos tipos de usuarios. Instagram quiere limitar las acciones de estos usuarios implantando novedades de seguridad.

A partir de hoy, Instagram lanzará un paquete de medidas específicas para intentar acabar con el acoso que se da en la plataforma para algunos usuarios. La más importante es la función Limitar, que permite esconder comentarios y peticiones de mensajes directos (MDs) de personas que no nos siguen.

Una opción que se lanza en todo el mundo desde hoy, y que se une a otras ventajas, como las advertencias más directas ante la publicación de contenido directamente ofensivo o la función Palabras Ocultas, para filtrar peticiones de MDs de forma automática que puedan ser potencialmente abusivas.

Mejoras para evitar el acoso

En concreto, Instagram ha añadido hasta 3 nuevas características que si bien no prometen acabar con el acoso directo, ayudarán a que las personas estén más protegidas contra posibles abusos verbales dentro de la plataforma. Una de ellas consistirá en lanzar advertencias más directas a los usuarios.

Actualmente, si un usuario quiere publicar un comentario y este contiene un mensaje abusivo, el autor del comentario recibe una advertencia. Y aunque es cierto según Instagram que esta advertencia suele disuadir a estos usuarios problemáticos, no siempre es suficiente. Esto es debido a que Instagram lanza advertencias más contundentes, pero siempre cuando ya se han publicado un par de comentarios.

Ahora Instagram no esperará al segundo o al tercer comentario, sino que directamente lanzará una amenaza mucho más seria a los usuarios cuando intenten publicar estos mensajes. Según Instagram, esta última semana mostraron hasta un millón de veces de media esa advertencia, y el 50% de esos comentarios fueron editados o eliminados.

Palabras Ocultas, por su parte, se encarga de filtrar y ocultar palabras ofensivas, frases o emojis que conformen un mensaje abusivo en una carpeta oculta. Esta carpeta no tendrá que abrirse si el usuario no quiere, pero este siempre tendrá la oportunidad de hacerlo. Lo mismo ocurre con las solicitudes de MDs sospechosas de ser spam, de ser de baja calidad o en su defecto que provengan de usuarios que no nos siguen.

Para ello, Instagram ha aumentado la lista de palabras que puedan ser potencialmente ofensivas, así como la lista de emojis y hashtags. Sin embargo, esto no garantiza que no se vayan a dar falsos positivos, aunque por supuesto, todo esto se puede configurar. La función 'Ocultar más comentarios' también podrá filtrar los comentarios de los posts que subamos, incluso si estos no incumplen explícitamente las normas de comunidad de Instagram.

Palabras Ocultas estará disponible para todos los usuarios a finales de mes, y Limitar, estará a partir de hoy. Se podrán activar desde la configuración de privacidad de la aplicación. Adicionalmente, Instagram también está estudiando si implantar un sistema de detección que capte picos de mensajes y comentarios, para así sugerir al usuario en cuestión que active Limitar.

