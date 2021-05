Instagram ocultará los Me Gusta de las publicaciones, si tú quieres

No es un misterio para nadie el hecho de que los 'Me Gusta' o Likes en Instagram son casi la base de la red social, tanto en España como en el resto de países del mundo. Un número mayor o menor de 'Me Gusta' puede determinar el alcance o incluso el crecimiento de los usuariosque se publicitan en la app. Por ende, Instagram ha dado la opción a los usuarios para que puedan ocultarlos.

Esta es una opción que lleva fraguándose desde hace años, y no ha sido hasta ahora que por fin ha salido del espacio de pruebas de Facebook para implementarse en la aplicación de forma oficial. Eso sí, lo hace de forma algo distinta a como se concibió esta característica hace meses.

Porque en un principio se pensaba ocultar completamente los likes, pero en esta ocasión con un pequeño giro; tanto los autores de las publicaciones como los usuarios que le siguen podrán ver quiénes han dado 'Me Gusta' a dicha publicación. Una forma de evitar el efecto colateral de la eliminación de likes: los bots.

Instagram oculta sus likes

Así se ocultan 'Me Gusta' en las publicaciones. Instagram Omicrono

Este último detalle es importante, ya que seguramente la eliminación completa de los 'Me Gusta' en publicaciones habría provocado que muchos usuarios que hacen uso de la compra de seguidores en forma de bots abusaran del sistema para ocultar publicaciones infladas. Así, siempre podremos revisar quiénes han dado 'Me Gusta' a dichas publicaciones y comprobar si estos likes son reales o no.

Hay que aclarar que tendrás que realizar el procedimiento con cada una de tus publicaciones. Es decir, que no se ocultarán los 'Me Gusta' de tus publicaciones de forma automática, sino que podrás escoger cuáles lo hacen. El autor de la publicación podrá seguir revisando los 'Me Gusta' y su número, pulsando sobre la lista de usuarios que han dado like.

Ajuste para ocultar los 'Me Gusta' Instagram Omicrono

Por supuesto, los seguidores del autor de la publicación estarán al tanto de esto. Instagram les avisará con un mensaje y solo mostrará la lista completa de usuarios, que aún así, se podrá revisar. Para hacerlo, el usuario tan solo tendrá que pulsar sobre los 3 botoncitos sobre una publicación y activar la ocultación.

Otro detalle importante de este cambio es que podremos ocultar las cifras de toda Instagram, ya sea de número de reproducciones como de 'Me Gusta' en publicaciones. Esto servirá para que los usuarios condicionados por estas cifras puedan ocultarlas en pos de reducir la toxicidad.

La propia Instagram ha asegurado que este último cambio viene a solucionar precisamente la presión social que se genera en una red social en la que el crecimiento y la influencia son clave. En sus pruebas, la ocultación de estas cifras ayudaba a reducir esta presión y la tendencia a realizar comparaciones. Además, todos estos ajustes llegan también a Facebook.

Esto se podrá hacer siguiendo los siguientes pasos:

Ve a Configuración, desde las 3 líneas horizontales de la esquina superior derecha en la pestaña de nuestro perfil.

desde las 3 líneas horizontales de la esquina superior derecha en la pestaña de nuestro perfil. Ve a Privacidad.

Ve a Publicaciones.

Activa el botón "Ocultar recuento de Me gusta y reproducciones.

También te puede interesar...