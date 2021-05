Instagram pierde una de sus funciones más usadas: así es como puedes recuperarla

Seguro que has ido a Instagram a subir unas cuantas fotos a la vez y te has extrañado al ver que, al menos en España, el botón de multipost ha desaparecido. El pequeño interruptor que te permitía seleccionar varias fotografías para subirlas a la vez ya no está. Y la pregunta obvia es la siguiente: ¿cómo puedo subir varias imágenes al mismo tiempo?

La actualización se ha lanzado a todo el mundo hoy por la tarde, con el cambio imprevisto de la desaparición del botón. Este era muy usado tanto por influencers como por usuarios para subir toda una batería de imágenes en un mismo post de Instagram.

Pero la función no se ha ido como tal, sino su botón activador. Tranquilo, podrás seguir subiendo varias fotos a la vez; tan solo se modifica la forma de hacerlo. Te contamos el truco para poder volver a hacerlo sin el botón.

Sube varias fotos a la vez

El botón de multisubida ya no está. Manuel Fernández Omicrono

No hay una explicación oficial del porqué este botón ha desaparecido. Pulsando sobre él, la aplicación nos dejaba subir muchas fotos al mismo tiempo, conformando un único post de Instagram con varias imágenes reunidas. Simplificaba mucho el proceso de subir una a una las fotografías, y aunque se puede hacer aún, ahora tienes que hacerlo de otra forma.

Simplemente debes mantener pulsado sobre una imagen y automáticamente se nos permitirá seleccionar las fotografías que queramos subir a un post de Instagram. Es el único cambio que ha habido respecto a la subida de las fotografías; el resto funciona exactamente de la misma manera, y se nos permite subir el mismo número de fotografías.

Lo más curioso de esto es que la actualización ha sido una sorpresa. Algunos influencers en redes sociales se han preguntado dónde estaba dicho botón. Obviamente al desaparecer el mismo, muchos se han preguntado si la característica había desaparecido, algo completamente inaudito.

Como siempre, el máximo número de fotos que se pueden añadir a un post de Instagram son 10, y cuando las subimos, debemos elegir si etiquetar a otras personas, aplicarles filtros, etcétera. Eso sí, también ha desaparecido el botón de ajustar en pantalla automáticamente, por lo que si quieres expandir tus fotografías y subirlas al completo, tendrás que ajustarlas de forma manual.

Si quieres evitar esto, simplemente puedes optar por no actualizar la aplicación. Aunque eventualmente, Instagram requerirá que actualices a la última versión del sistema para que puedas seguir usando la aplicación de la red social.

También te puede interesar...