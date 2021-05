LG lanza en España su primer software de gestión de equipos para empresas

El teletrabajo se ha impuesto en España y esta situación no va a cambiar, al menos, hasta que la pandemia no remita del todo. Esto ha obligado a empresas a invertir en sus departamentos IT, es decir, los encargados de gestionar los dispositivos en remoto y sus partes tecnológicas. LG acaba de presentar su primera propuesta al respecto.

LG Cloud Device Manager es el primer software de gestión de equipos Thin Client (es decir, equipos pensados para oficina) centralizado para empresas. Hasta ahora, LG se limitaba a proporcionar hardware propio a empresas, con la posibilidad de obtener la herramienta LG Cloud Devices pero dejando el lado del software en manos de un tercero.

Esto ahora cambia, ya que el software de LG permite controlar todos estos dispositivos en un mismo dashboard de forma directa, y todos a la vez. Además, los empresarios podrán verificar el funcionamiento de sus equipos dedicados en todo momento.

LG Cloud Device Manager

Ejemplo de un Thin Client, un ordenador todo en uno. LG Omicrono

Pero ¿qué es un Thin Client? Estos equipos suelen ser ordenadores o software dependiente de una arquitectura de red y por ende de un servidor central para tareas de procesamiento. Se suelen usar para, por ejemplo, gestionar la entrada y salida entre un usuario y un servidor remoto.

Suelen ser equipos, como su nombre indica, extremadamente compactos ya que lo único que hacen es ejecutar navegadores web o programas de escritorio remoto, de ahí que requieran de un hardware mínimo. Por supuesto, pueden correr sistemas operativos completos, pero suelen funcionar incluso en esos casos como terminales de acceso a servidores y los sistemas de red de la empresa.

Es aquí donde entra el nuevo software de LG. El programa permite controlar tanto de forma individual como generalizada cada uno de los Thin Client de una empresa. Aunque la gestión es centralizada, cada dispositivo es independiente y con dicho software el departamento de IT de la empresa podrá solucionar problemas masivos, ahorrando tiempo y costes.

Otro Thin Client de LG. LG Omicrono

La idea es que todos estos dispositivos Thin Client de LG se controlen desde un mismo lugar, y esto tiene varias ventajas, como el evitar necesitar preferencias únicas para cada equipo. Se configura un perfil común para todos estos dispositivos, y se pueden aplicar distintas configuraciones en grupo o de forma individual.

Además, no se requieren de aplicaciones dedicadas para acceder a la consola de gestión, lo que significa que el departamento podrá usar simples navegadores web para acceder a la consola y gestionar desde ahí todos los dispositivos Thin Client.

Esta nueva consola de gestión permite aplicar restricciones, como el uso de USBs no autorizados o previniendo la instalación de software externo para mantener la información lo más segura posible. Finalmente, LG asegura que esta nueva consola servirá para todos los tipos de empresa, debido a su facilidad para gestionar múltiples dispositivos a la vez y al hecho de que se pueda usar desde cualquier parte del mundo.

También te puede interesar...