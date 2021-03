Los fabricantes chinos buscan cómo saltarse las medidas de privacidad de Apple

iOS 14.5 está a la vuelta de la esquina, y llegará en unas pocas semanas a España. En esta actualización Apple introducirá cambios profundos al sistema de rastreo de datos de nuestras aplicaciones, centrados directamente en la transparencia y en la privacidad. Unos cambios que algunos fabricantes quieren saltarse desde China.

Según recoge el Financial Times, la CAA china o Asociación de Publicidad de China (respaldada por el propio gobierno del país) está probando nuevas herramientas que buscarían eludir estas mismas normas de privacidad, permitiendo que las empresas sigan rastreando nuestros datos sin nuestro consentimiento.

Llamado CAID, este nuevo sistema de seguimiento se estaría probando por empresas de tecnología y anunciantes en China. De hecho, la responsable de TikTok, ByteDance, estaría implicada en el uso de esta herramienta.

China quiere saltarse a Apple

Apple obligará a las apps a mostrar cómo usan los datos del usuario

Hay que aclarar que la CAA aseguró al Financial Times que esta herramienta, al parecer confirmada, no se "opone a la política de privacidad de Apple". Esta organización se estaría "comunicando activamente con Apple" para llegar a un acuerdo, antes de que se implemente. Cosa que, por cierto, no ha hecho aún.

Según el medio, ByteDance ya habría proporcionado a sus desarrolladores principales toda una guía, de 11 páginas, que sugiere que los anunciantes dentro de su aplicación usen "el CAID como sustituto si el IDFA (el identificador de anuncios de iPhone) del usuario no se encuentra disponible".

Aunque Apple se ha negado a hablar de esta herramienta y de su potencial para eludir estas nuevas normas de transparencia sobre el rastreo de las aplicaciones, dejó claro que no habría excepciones. "Creemos firmemente que se debe pedir permiso a los usuarios antes de realizar un rastreo. Se rechazarán las aplicaciones que ignoren la elección del usuario". La idea detrás de estas nuevas normativas de Apple es simple: que tengamos constancia en todo momento de que una app quiere rastrearnos.

iPhone descargando 14.4.1. Manuel Fernández Omicrono

Algo que contrasta con las fuentes del periódico, citando a dos personas familiarizadas con el asunto que negaron esto. Según estas fuentes, Apple habría estado al tanto de CAID y "hasta ahora habría hecho la vista gorda ante su uso". De hecho, se cree que Apple ya tiene la capacidad de detectar qué apps usan CAID y que podría bloquearlas de la App Store.

Entonces, si está al tanto ¿por qué no bloquea esas aplicaciones? Este movimiento podría desencadenar una confrontación de Apple con el gobierno chino, especialmente si CAID recibe el apoyo de empresas tecnológicas chinas así como agencias gubernamentales. El CEO de AppInChina, un estudio de desarrollo líder en software ubicado en el país, ya sugirió que Apple podría hacer "una excepción para China".

Desgraciadamente, no se sabe mucho sobre CAID, aunque la empresa Digital Union, especializada en privacidad, sostiene que este sistema ha sido diseñado con estas reglas en mente. El truco estaría en que los métodos de seguimiento de Apple no pueden identificar a usuarios únicos, siendo esta una posible puerta trasera para la implementación de CAID. El sistema, por otra parte, estaría listo para lanzarse públicamente esta misma semana.

