Descarga ya el nuevo Chrome, consume menos memoria y calienta menos los portátiles

Chrome es el navegador más usado en España y en todo el mundo, pero eso no significa que no tenga sus críticos; de hecho, siempre que se habla de este navegador las quejas son las mismas: Chrome consume mucha memoria y recursos.

Durante tal vez demasiado tiempo, Google se ha quedado con los brazos cruzados ante este problema, y ha dado tiempo a que aparezcan alternativas; la mayoría están basadas en la misma base de Chromium, como el nuevo Edge de Microsoft que está avanzando en cuota de mercado a pasos de gigante.

Al menos, parece que Google por fin está haciendo algo al respecto. A finales del año pasado ya lanzó la actualización con la mayor mejora de rendimiento de Chrome en años, y esta semana ha lanzado otra más.

Nuevo Chrome más rápido

La nueva versión 89 de Chrome ya está disponible para descargar, y Google presume de importantes mejoras respecto a la anterior. Una de ellas está en el consumo de memoria, cuya gestión ha recibido cambios en las apps para Windows en 64 bits y para Android.

El nuevo proceso de partición de memoria permite que el navegador use un 22% menos de memoria en estos sistemas, según Google, sólo en el proceso principal del navegador; también apunta mejoras del 8% en el renderizador de páginas web y del 3% en la GPU. Por lo tanto, a partir de ahora Chrome debería dejar de ocupar memoria simplemente por hacerlo, o al menos, esa es nuestra esperanza.

Por supuesto, un concepto erróneo que tienen muchos usuarios es que usar mucha memoria es siempre malo; la memoria está para ser usada, y siempre y cuando el sistema operativo tenga margen para mover programas dentro y fuera de ella, no debería haber problema. Pero la mayoría de la gente usa otros programas aparte del navegador, y se siente más cómoda controlando el consumo.

Además, con esta reducción del consumo de memoria también llegan mejoras del 9% en la respuesta del navegador, por lo que todo son ventajas.

Calienta menos los MacBooks

Como parte de estos cambios, Chrome ahora gestiona la memoria de manera diferente, especialmente a la hora de descartar datos; por ejemplo, ahora es capaz de liberar más de 100 megabytes por cada pestaña, sólo en datos que ya no se usan de manera activa.

Los usuarios de macOS también notarán importantes diferencias. Apple siempre ha criticado mucho Chrome, afirmando que su navegador Safari consume menos energía y recursos. Ahora Google ha respondido.

No es sólo que también haya cambiado la gestión de memoria para que las pestañas en segundo plano ocupen menos, con un ahorro de memoria de hasta el 8%, sino que Google promete que el navegador ahora no calentará tanto el portátil.

Gracias a la nueva gestión de las pestañas, Google afirma haber registrado una mejora del 65% en el impacto energético medido por la propia Apple. Eso no sólo se traduce en un menor consumo, sino especialmente en que el procesador ya no se calienta tanto sólo con el navegador, y no será necesario activar los ventiladores.

Chrome se actualizará automáticamente en nuestra instalación; si no lo ha hecho aún, podemos forzarla abriendo el menú y entrando en “Ayuda” y en “Información de Google Chrome”. Entonces se iniciará el proceso de instalación y nos pedirá reiniciar el navegador.

