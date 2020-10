Publicidad en Chrome: Google experimenta con poner anuncios en el navegador web

Chrome es el navegador web más usado en España y el resto del mundo, venciendo a Internet Explorer y a Firefox en su día gracias a su diseño simple y a su velocidad. También es popular por funciones para evitar engaños y recientemente se ha actualizado con pestañas más rápidas.

Pero también hubo muchas voces en contra de este navegador, especialmente por quién es su creador: Google; algunos temían que Google fuese a aplicar su política de anuncios y privacidad en el navegador.

Ahora, puede que esos miedos se hagan realidad; Google ha empezado a probar una nueva funcionalidad que mete anuncios en Chrome, basados en nuestro historial de búsqueda, para ofrecernos productos.

Anuncios en Chrome

Como revelan en XDA-Developers, la última actualización de Chrome Canary, la versión en desarrollo del navegador, ahora puede mostrar anuncios de venta de productos cuando abrimos una pestaña nueva.

La nueva sección aparece justo debajo de los accesos directos de la pestaña nueva, en un formato de tarjetas. Aquí es donde Google planea añadir información relacionada con nuestra navegación reciente, y aparentemente, puede ser muy útil.

Los nuevos anuncios que aparecen en Chrome XDA-Developers Omicrono

Por ejemplo, se espera que aquí es donde Chrome empiece a mostrar información de los servicios de streaming que usamos, como las series que podemos seguir viendo; también nos puede sugerir recetas inspiradas en las que hemos buscado recientemente.

Pero por ahora, esta sección sólo muestra resultados de productos que nos podrían interesar, basados en las búsquedas que hemos hecho; por ejemplo, si hemos buscado "silla de oficina", se mostrarán los primeros resultados de sillas a la venta en tiendas online.

Una prueba, por ahora

Por supuesto, estos resultados son anuncios y Google puede ganar dinero con ellos. Además, el hecho de que se generen con nuestras búsquedas recientes vuelve a poner en evidencia la cantidad de información que Google tiene sobre nosotros y lo que hacemos en Internet.

También es algo que puede ser increíblemente útil. Si necesitamos comprar algo, y Chrome nos lo recomienda sólo con abrir una pestaña, nos puede ahorrar muchos pasos.

Además, Google ha incluido una opción para quitar los anuncios, permitiéndonos ocultar las tarjetas generadas con nuestra información.

Google permitirá quitar los anuncios de Chrome XDA-Developers Omicrono

Por el momento, esta funcionalidad es sólo una prueba, y de hecho no funciona aún con los resultados de búsqueda; para probarla es necesario configurarla para que use datos falsos. Google sólo ha introducido la función en Chrome Canary, una versión de Chrome inestable que sólo deberían usar entusiastas a los que no les importe encontrarse con bugs.

Que Google esté probando esto no significa que llegue a la versión final de Chrome; hay casos en los que la funcionalidad no es bien recibida o Google no termina de estar contenta con ella, y desaparece sin dejar rastro.