Si tienes uno de estos móviles ya no puedes usar WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en España, pero no es compatible con todos los dispositivos. Con el paso del tiempo ciertos teléfonos quedan obsoletos, lo que lleva a los desarrolladores de aplicaciones a no actualizarlas para esos terminales en concreto. Por ese motivo, cada año la app propiedad de Facebook deja de dar soporte a muchos móviles.

2021 será el año en el que WhatsApp cambie por completo, ya que prepara una serie de novedades que llegarán próximamente. Sin embargo, con la entrada del año la aplicación de mensajería ha dejado de funcionar en una serie de sistemas operativos, por lo que no está disponible en determinados teléfonos móviles.

WhatsApp ha dejado de dar soporte a smartphones con versiones antiguas de iOS y Android, por lo que no es compatible con los dispositivos que aún mantengan dichas versiones. En principio, no debe suponer un inconveniente para la mayoría de los usuarios, pues las versiones de los sistemas operativos a los que WhatsApp deja de dar soporte se lanzaron en 2011 y 2015.

Actualizar los móviles

Uno de los principales motivos por los que WhatsApp deja de dar soporte a terminales antiguos es la seguridad. La compañía considera que no tiene sentido destinar tiempo y dinero en seguir ofreciendo soporte para versiones de teléfonos que apenas se usan ni se venden. Por ello, WhatsApp se centra en ofrecer la mejor experiencia de usuario posible en versiones más recientes.

La aplicación no dejará de funcionar en un smartphone siempre y cuando éste corra un sistema operativo compatible. En este caso, WhatsApp solamente será compatible con los móviles Android e iPhone que cuenten con Android 4.0.3 o con iOS 9 o sus versiones posteriores, respectivamente. La app también seguirá funcionando con modelos de teléfono con sistema operativo KaiOS 2.5.1 y posterior, incluidos los JioPhone y JioPhone 2.

Por lo tanto, si el móvil se ha quedado estancado en una versión anterior a estas puede ser porque no admite más actualizaciones por parte del fabricante, o que no se haya actualizado. En estos casos, el usuario no podrá utilizar WhatsApp.

Para comprobar la versión de Android de un dispositivo basta con acudir a los ajustes, bajar hasta abajo del todo y pulsar sobre "Información del dispositivo" o "Acerca del dispositivo". Por su parte, en iOS hay que acudir a "General" y luego a "Información" para ver la versión del software.

Móviles afectados

Los usuarios Android que se ven afectados son aquellos que cuenten con un Samsung Galaxy S2, un Galaxy Nexus de Google, un Xperia S de Sony, un Motorola Droid Razr, un LG Optimus Black y un HTC Desire. En cuanto a iOS, la lista de modelos de iPhone que se quedan sin WhatsApp es igual de corta. Concretamente los iPhone 4 hacia atrás dejan de ser compatibles con la aplicación de mensajería.

De este modo, para seguir usando WhatsApp en un iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 o 6S Plus se debe actualizar a iOS 9 o posteriores. De hecho, es importante señalar que los iPhone 6S y 6S Plus son los teléfonos más antiguos de la compañía de la manzana mordida en admitir iOS 14, la última versión del sistema.

En general, si el teléfono no acepta más actualizaciones o por razones técnicas es imposible actualizarlo, la única opción para continuar utilizando WhatsApp es adquirir uno nuevo. Sin embargo, en caso de Android siempre se puede comprobar si existen ROMs cocinadas para instalar una versión no oficial del sistema operativo, aunque para realizar este proceso se necesitan algunos conocimientos.

Mantener las conversaciones

La compañía ha detallado también que no existe forma de transferir el historial de chats entre distintas plataformas. Sin embargo, sí se ofrece la posibilidad de exportar el historial de chats para enviarlos por correo electrónico como archivo adjunto. Además, si se tiene uno de los móviles afectados y no se quiere perder las conversaciones, siempre se puede realizar una copia de seguridad de los mensajes de WhatsApp.

Para ello tan solo hay que abrir el chat que se desea guardar y pulsar en la opción "Información del grupo". En ese momento tan solo queda tocar en "Exportar chat", y aparecerán dos opciones diferentes: "Adjuntar archivos" y "Sin archivos". De esta manera, se puede seleccionar si se quieren mantener los archivos recibidos o si es buen momento para perderlos para siempre.