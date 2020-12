Cientos de miles de españoles aún usan Windows 7, pese a ser abandonados hace un año

El 11,4% de los internautas que usan Windows y se conectan desde España aún usa Windows 7; esa es la sorprendente revelación de StatCounter, que se sostiene si la comparamos con las cifras globales.

Windows 7 sigue siendo el sistema preferido de millones de usuarios de todo el mundo, y de hecho España puede presumir hasta cierto punto de haber dado el salto a Windows 10; globalmente, Windows 7 aún posee el 17,68% de la cuota de mercado de Windows.

Son porcentajes que pueden parecer sorprendentes, si tenemos en cuenta que Windows 7 lleva ya un año abandonado por Microsoft; pero en realidad, sólo se está repitiendo la historia.

Windows 7 sigue siendo usado

Fue a principios de 2020 cuando Microsoft cumplió su promesa y cortó el soporte de Windows 7, algo más de diez años después de su lanzamiento. Decíamos así adiós a un sistema muy querido entre los entusiastas, por haber sido el que devolvió a Microsoft 'por el buen camino' después del fracaso de Windows Vista. De hecho, era tan bueno que cuando su sucesor, Windows 8, llegó, nadie quería cambiar.

Portátil con Windows 7

No fue hasta el lanzamiento de Windows 10, y especialmente de las primeras actualizaciones, que los usuarios empezaron a perder razones para mantenerse en Windows 7. Pero aún hay mucha gente que no quiere, o simplemente no puede actualizar a Windows 10.

Así se explican las cifras de uso de Windows 7 en España. En muchos casos, son ordenadores viejos, con componentes que aún no tienen controladores para Windows 10, y nunca los tendrán. En otros casos, son ordenadores de empresa que se siguen usando por una cuestión de presupuesto.

Es una situación familiar. Exactamente lo mismo ocurrió con Windows XP, el sistema que se negaba a morir. Sólo un 0,74% de ordenadores Windows ahora usa XP, aunque hasta no hace mucho era muy habitual en hogares y oficinas.

Lo verdaderamente preocupante sería si la cuota de mercado de Windows 7 no bajase; pero en realidad, ha caído casi diez puntos porcentuales desde enero de 2020, ayudada por el aumento de ventas de ordenadores nuevos por el fomento del teletrabajo.

Aún puedes instalar Windows 10

Sea como sea, la estrategia de Microsoft de ofrecer Windows 10 gratis sólo con tener una licencia de Windows 7 o Windows 8 ha funcionado a medias. Muchos usuarios la han aprovechado, pero no todos.

Puede que no lo sepas, pero en realidad, aún puedes actualizar ordenadores Windows 7 a Windows 10 sin pagar. La actualización ya no se ofrece de manera automática, pero si tenemos una clave genuina de Windows 7, Microsoft la aceptará y la convertirá en una de Windows 10.

Página de Microsoft para instalar Windows 10

El proceso es algo más complicado. Tenemos que descargar la herramienta de creación de medios de la página oficial de Microsoft; en esta página, pulsamos en "Descargar ahora la herramienta".

Tenemos que asegurarnos de marcar la opción de actualizar

Cuando ejecutemos el programa, tenemos que escoger la opción de "Actualizar este equipo ahora"; es muy importante asegurarnos en todo momento de que el programa actualizará el sistema que ya está instalado, porque si instalamos desde cero probablemente no aceptará la clave de Windows 7. En todo caso, es recomendable tener el disco de Windows 7 a mano por si acaso tenemos que reinstalar el sistema.