Apple Music revela lo más escuchado en España: de Karol G a Nicky Jam

Se acaba un incierto año en España que nos ha dejado más desgracias que alegrías. Ante este devenir de infortunios los usuarios han hecho lo que mejor se podía hacer: escuchar música. Y ahora que Spotify ha hecho su resumen del año 2020, llega Apple Music para hacer lo propio.

El servicio de streaming de música ha hecho un resumen completo de los temas, álbumes y por ende artistas que han triunfado este año. Artistas archiconocidos que engrosan una lista conocida por muchos, con integrantes como Nicki Minaj, Karol G o Nicky Jam.

Este año se ha caracterizado por el trap y el reguetón en España y en el resto del mundo. De hecho, destacan en la plataforma de Apple canciones de artistas Roddy Rich, Cardi B o The Weeknd. Este resumen se suma así al que hizo recientemente Apple con sus apps y juegos más destacados de la App Store.

Canciones más escuchadas en España

Omar Montes. Gtres

Tusa - KAROL G y Nicki Minaj Alocao - Omar Montes y Bad Gyal Dance Monkey - Tones and I RITMO (Bad Boys for Life) - Black Eyed Peas y J Balvin Se iluminaba - Fred de Palma y Ana Mena China (ft. J Balvin y Ozuna) - Anuel AA, Daddy Yankee y KAROL G Blinding Lights - The Weeknd Me gusta - Shakira y Anuel AA Morado - J Balvin La Jeepeta (ft. Brray y Juanka) - Nio García, Anuel AA y Mike Towers Yo x Ti, Tu x Mí - ROSALÍA y Ozuna Vete - Bad Bunny Rojo - J Balvin Safaera - Bad Bunny, Jowell y Randy y Ñengo Flow Tattoo - Rauw Alejandro Blanco - J Balvin Don't start now - Dua Lipa + - Aitana y Cali y El Dandee Diosa - Myke Towers Hawái - Maluma Aventura - Lunay, Ozuna y Anuel AA Hasta que Dios diga - Bad Bunny y Anuel AA Si por mi fuera - Beret Indeciso - Reik, J Balvin y Lalo Ebratt Whine Up - Nicky Jam y Anuel AA

Lo más del 2020

Cardi B durante la gala Billboard de 2017.

Si nos fijamos en el resto del mundo, la cosa cambia. La canción más escuchada de Apple Music este año 2020 ha sido The Box de Roddy Rich, mientras que el álbum más escuchado ha sido también de este artista, Please Excuse me for being antisocial. En cambio, la letra más top ha sido a de WAP (ft. Megan Thee Stallion) de Cardi B. Finalmente, la canción más buscada vía Shazam ha sido Dance Monkey, de Tones and I.

Para que nos hagamos una idea del nivel de éxito de The Box, Apple da unas cifras mareantes; solo en su primera semana debut, consiguió más de 13 millones de reproducciones en todo el mundo. En la segunda semana de enero alcanzó los 30 millones y posteriormente se hizo con el primer puesto en las principales listas de Apple Music dedicadas a rap.

Finalmente, Apple destaca lo global que se ha vuelto el simple hecho de descubrir música. Según los de Cupertino, las 20 canciones más escuchadas del año fueron shazameadas por primera vez en 19 ciudades diferentes y en 11 países distintos. En total, las 100 mejores canciones se etiquetaron por primera vez en 70 mercados diferentes en todo el mundo, que representan a 29 países diferentes.