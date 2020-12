Lo más escuchado en Spotify en 2020: Bad Bunny y Billie Eilish lideran las listas

El año se termina, por lo que las principales plataformas de streaming aprovechan para ofrecer un pequeño resumen de lo que ha sucedido a lo largo de estos doce meses. YouTube ha dado a conocer lo más visto en 2020, y en esta ocasión ha sido Spotify quien ha revelado las canciones, artistas y podcasts más escuchados en España.

Un 2020 en el que la música en español ha estado más de moda que nunca y que ha servido para lograr un récord: por primera vez en la historia de Spotify un artista de habla hispana se ha colocado en el primer puesto como el más escuchado del año a nivel mundial. El responsable de esta hazaña ha sido el cantante puertorriqueño Bad Bunny, acumulando ya más de 8.300 millones de escuchas en Spotify este año.

En la segunda posición se encuentra el rapero estadounidense Drake, al que le siguen J. Balvin en tercer lugar, Juice WRLD en cuarta posición y The Weeknd cerrando en top 5. En cuanto a las artistas femeninas más escuchadas en el mundo, Billie Eilish se coloca a la cabeza de la clasificación, revalidando su título por segundo año consecutivo. Le siguen Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa y Halsey, en ese orden.

Bad Bunny se convierte en el artista más escuchado en Spotify. Spotify Omicrono

El ranking de canciones más escuchadas en 2020 a nivel global está liderado por Blinding Lights, de The Weeknd, con más de 1.500 millones de escuchas. En segunda y tercera posición se encuentran Dance Monkey de Tones and I y The Box de Roddy Ricch, respectivamente. El cuarto lugar es para Roses - Imanbek Remix de Saint Jhn e Imanbek; y en el quinto lugar se encuentra Don't Start Now de Dua Lipa.

Lo más escuchado en España

El español ha sido el idioma del año para los usuarios de Spotify, y desde hace una década en España se escucha más música en este idioma que en inglés. Sin embargo, es la primera vez en la historia de la plataforma que un artista de habla hispana lidera el ranking de lo más escuchado en España y en el mundo: Bud Bunny.

J. Balvin, el segundo artista más escuchado en Spotify en 2020 en España.

En España, el segundo artista más escuchado es Anuel AA, y le siguen J Balvin, Ozuna y Myke Towers. En cuanto a las artistas femeninas más escuchadas por los usuarios en nuestro país, en el top 5 se encuentran KAROL G, la española Aitana, Dua Lipa, Natti Natasha y Lola Indigo.

Si nos centramos en los artistas españoles más escuchados, Omar Montes se alza con la corona. En cuanto a la clasificación de las canciones más reproducidas en España, Tusa de Karol G con Nicki Minaj se ha convertido en la más escuchada. Esta es la clasificación al completo:

Tusa - Karol G con Nicki Minaj Se iluminaba - Fred de Palma y Ana Mena La Jeepeta Remix - Nio García, Anuel AA, Myke Towers, Brray y Juanka Caramelo - Ozuna La Curiosidad - Jay Wheeler, DJ Nelson y Myke Towers Mil Tequilas - Chema Rivas Morado - J. Balvin Safaera - Bad Bunny, Jowell & Randy y Ñengo Flow Relación - Sech Dance Monkey - Tones and I

Los podcasts más escuchados

Debido a la Covid-19, el consumo de audio ha crecido considerablemente, y con ello también los podcasts. Spotify también ha presentado los podcasts más escuchados en 2020 en la plataforma, y el número uno en España es Nadie Sabe Nada de Andreu Buenafuente y Berto Romero.

Spotify también revela los podcasts más escuchados en 2020.

En segunda posición se encuentra Entiende tu mente, un podcast sobre psicología y bienestar exclusivo de Spotify. La tercera posición es para Meditada, podcast sobre meditación, y el cuarto lugar lo ocupa La Vida Moderna, de David Broncano, Ignatius Farray y Quequé.

En quinto lugar, y cerrando esta clasificación, se sitúa el podcast Meditaciones para conectar con el guía interno. Otros podcasts que se han estrenado en España durante este año y que también han tenido éxito son XRey, sobre la vida de Juan Carlos I, y AM, que expone la actualidad informativa en resúmenes diarios de cinco minutos.

A nivel internacional, el podcast más escuchado es The Joe Rogan Experience, seguido de TED Talks Daily y The Daily. El cuarto más popular ha sido The Michelle Obama Podcast, uno de los grandes estrenos del año, y en quinta posición, Call Her Daddy.