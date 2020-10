Twitter hace más difícil retuitear: así es el nuevo sistema

¿Has entrado a Twitter hoy? Puede que hayas notado algo raro a la hora de retuitear contenido. Tanto en España como en el resto del mundo lo normal hasta ahora es que al darle al botón de retuit, el contenido simplemente se retuiteara. Ahora no es así; Twitter ha introducido un pequeño cambio para que los RTs sean más complicados de hacer.

Esto no es un capricho de la red social ni mucho menos; obedece a la necesidad de controlar la desinformación, especialmente de cara a los comicios presidenciales que tendrán lugar dentro de muy poco en EEUU. El cambio consiste en que ahora, cuando vayamos a hacer retuit, directamente Twitter nos mandará al menú de citar tuits para comentarlos.

¿Por qué? Porque así Twitter nos incentivará no sólo a plantearnos dos veces si queremos hacer retuit a ese contenido, sino que además querrá forzarnos a comentarlo en caso de que notemos que ese contenido es falso o no está siendo del todo informativo.

El cambio a los retuits

Este es un cambio temporal, de nuevo, debido a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos que tendrán lugar el día 3 de noviembre. Se buscará prevenir la difamación y la desinformación intentando evitar que los usuarios retuiteen contenido de forma completamente inconsciente.

Si pulsamos sobre el botón de retuit, en vez de salirnos el menú contextual para elegir si citarlo o retuitearlo, directamente nos aparecerá la pantalla de citado. Así, Twitter quiere animarnos a comentar algo sobre este tuit antes de compartirlo. No es obligatorio, por supuesto; si le damos a retuitear, simplemente retuitearemos de forma normal. Pero el proceso ya no será tan simple.

Twitter espera que al introducir esos pasos las personas podrían considerar mejor lo que están retuiteando y aprovechar la oportunidad para agregar su propia opinión. De nuevo, no es obligatorio y si dejamos el campo de texto vacío, retuitearemos normalmente. Este cambio como es de esperar hace que el proceso sea algo más engorroso, por lo que Twitter ha decidido que sea de forma temporal.

Más cambios

No son ni mucho menos los únicos cambios. Twitter, también temporalmente, dejará de mostrar recomendaciones de personas que no seguimos con 'me gusta' o 'seguido por', y en el cuadro de tendencias sólo se mostrarán tendencias con contexto adicional adjunto, para que no haya tendencias influidas por corrientes de bots.

Estos cambios permanecerán hasta, al menos, finales de la semana de las elecciones de los Estados Unidos. Una vez pasados los comicios, Twitter revertirá estos cambios. Las elecciones son el momento más crítico para controlar la desinformación que inundará las redes para intentar influir en la opinión pública, y tanto Twitter como el resto de redes sociales ya han estado tomando medidas para prepararse ante ese día.