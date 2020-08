Puede que Radar COVID no haga falta: el iPhone podrá avisarnos sin instalar la app

El lanzamiento de Radar COVID en España ya está en marcha, con cada vez más comunidades autónomas apuntándose al sistema creado por el ministerio de Salud basado en la plataforma de Apple y Google.

Una plataforma que fue anunciada como un intento de controlar el coronavirus usando nuestros smartphones; funciona conectándose con móviles cercanos por Bluetooth y compartiendo una clave privada, que luego es usada para comprobar si hemos estado en contacto con un paciente de COVID-19. Se basa en el concepto del contact tracing, en el que los médicos contactan con familiares y vecinos de contagiados para comprobar si también lo están.

Si nos contagiamos, nuestros médicos nos pueden dar un código único; si decidimos introducirlo en la app oficial, automáticamente todas las personas con las que hemos tenido contacto recibirán una notificación en sus móviles. El aviso no dice quién está infectado, sólo recomienda hacerse una prueba y tomar medidas de aislamiento.

Radar COVID y otras apps ya no serían necesarias

Originalmente, Apple y Google declararon que su misión era ofrecer esta plataforma a los gobiernos y a las autoridades sanitarias, para efectuar un control sobre el coronavirus pero sin afectar a la privacidad de los usuarios; por ejemplo, limitando la cantidad de información que pueden obtener.

Esa es la razón por la que esta función no sirve de nada si no nos instalamos una de las apps desarrolladas por estas autoridades; en el caso de España, la app es Radar COVID. Si no la tenemos instalada, nuestro móvil no participa en el programa y no hace nada diferente.

Rastreo del coronavirus con 'Contact Tracing' Omicrono

Eso puede cambiar con la próxima novedad que Apple está preparando para la próxima actualización de iOS, la versión 13.7: el rastreo de coronavirus sin tener que instalar nada.

La próxima actualización para iPhone permitirá a los usuarios activar las notificaciones de COVID-19 en la configuración, sin necesidad de instalar nada. Por lo tanto, de esta manera el dispositivo será capaz de avisarnos si hemos contactado con alguien contagiado por el coronavirus.

Aumentará la participación

Esta implementación tendrá algunas limitaciones respecto a apps completas como Radar COVID, aunque por el momento no está claro cuáles son. Seguramente no podremos avisar de que tenemos COVID-19, ya que esa funcionalidad se conecta con los sistemas de cada servicio de salud; por lo tanto, para eso aún tendremos que instalar Radar COVID.

La app española Radar COVID, para el rastreo del coronavirus Adrián Raya Omicrono

Aún con estas limitaciones, puede ser un buen movimiento de parte de Apple, ya que así será más fácil que más gente active esta función. Y es que las apps de contact tracing funcionan mejor cuanta más gente esté apuntada.

De nada sirve que nuestro móvil registre los contactos si ninguna de las personas con las que hemos estado tiene esta función activa en el suyo. Es una de las razones por las que es recomendable instalar ya Radar COVID, incluso si nuestra comunidad autónoma no ha activado la integración aún.