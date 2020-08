Apple ahora contra Facebook: bloquea una actualización de su app

Desde que en España viviéramos con confusión la guerra entre Apple y Fortnite, los usuarios hemos sido conscientes de algunas prácticas bastante cuestionables por parte de la firma de Cupertino. Ahora, parece que ha ido más allá: ha bloqueado una actualización de la app de Facebook que informaba a sus usuarios sobre estas políticas.

Facebook introdujo en su app (o lo intentó, más bien) una nueva función para comprar entradas para eventos online a través de la app. Esta actualización informaba a sus usuarios que debido a las reglas de Apple, las compras de contenido digital en las apps de iOS deben usar el sistema de pagos de la App Store, lo que le da a Apple un 30% del total. Algo que ha provocado su bloqueo.

Facebook ha asegurado a medios como The Verge que le pidió a Apple que renunciara a esta tarifa para que todos los ingresos de las compras pudieran ir a los organizadores de Apple, a lo que Apple se ha negado. La función ya está disponible en la app de Facebook, pero sin el mensaje informativo.

Apple en contra de Facebook

Captura inicial de Facebook en la que sí mostraba el mensaje. Facebook

En la versión de Android, se esperaba que el mensaje dijera que "Facebook no cobra una tarifa por esta compra". Dicho mensaje tampoco aparece en la versión de la app descargada a través de Google Play, por lo que se desconoce si Google ha tenido que ver o si por el contrario al eliminar el mensaje en la versión de iOS también lo han hecho en la versión de Android.

En un comunicado a Reuters, Facebook aseguró que "ahora más que nunca, deberíamos tener la opción de ayudar a las peresonas a comprender a dónde va realmente el dinero que intentan conseguir las pequeñas empresas. Desafortunadamente, Apple rechazó nuestro aviso de transparencia sobre su impuesto del 30%, pero todavía estamos trabajando para que esa información esté disponible dentro de la app".

Prácticas cuestionables

Fortnite ejecutándose en un iPhone Adrián Raya Omicrono

La crisis entre Apple y Fortnite ha servido para que parte de los usuarios se den cuenta de algunas prácticas cuestionables que lleva realizando Apple desde hace años (algo que quizás era intencional por parte de Epic). Epic ya ha demandado tanto a Google como a Apple considerando que sus comisiones del 30% de los ingresos son abusivas.

Lejos de debatir quién tiene razón o quién no, lo cierto es que estas prácticas no son nuevas, especialmente en el caso de Apple ya que son muy restrictivas. Apps como Netflix, Kindle o Spotify no pueden siquiera mencionar que los usuarios pueden pagar mediante la web sin pasar por la tijera de Apple, y además no pueden proporcionar enlaces para acceder a dichas webs. Esto, por cierto, también provocó problemas entre Spotify y la firma de la manzana.