Llegan las videollamadas a Telegram, la alternativa a WhatsApp mejora

La app de Telegram para iOS y Android ya permite hacer videollamadas, convirtiéndose en la última de las grandes apps de mensajería en adoptar una tecnología que en los últimos meses ha ganado mucha importancia.

De Telegram hemos hablado ya en muchas ocasiones en Omicrono, y por buenos motivos; es la app de mensajería que deberías empezar a usar si no lo has hecho aún. Entre sus ventajas está la privacidad y características que no vemos en otras apps más populares como WhatsApp.

Sin embargo, no es menos cierto que hasta ahora Telegram ha ignorado algunas funciones en favor de otras; como por ejemplo, las videollamadas, que ahora están tan de moda por la pandemia de la COVID-19. Siendo justos, Telegram no es la única; la propia WhatsApp tenía un soporte muy limitado de videollamadas, y ha necesitado integración con Messenger Rooms para ponerse a la altura.

Videollamadas en Telegram, por fin

Con la última versión de Telegram, por fin podemos hacer videollamadas con nuestros conctactos. Sin embargo, se nota mucho que esta funcionalidad ha sido desarrollada 'deprisa y corriendo', y que realmente no se esperaba para este año; como prueba, esta función técnicamente aún está en estado 'alpha' y por lo tanto es inestable y está incompleta.

Nuevas videollamadas en Telegram Telegram Omicrono

Aún así, Telegram ha decidido lanzarla ya, para que sus usuarios puedan empezar a hacer videollamadas en su app favorita. Ya es mas de lo que muchas apps pueden decir.

Las videollamadas de Telegram, por lo tanto, no son muy completas. Para empezar, están limitadas a dos personas, por lo que no podrás hablar con grupos de personas; algo decepcionante, pero esperamos que cambie en las próximas versiones.

Cómo llamar en Telegram

Para iniciar una videollamada en Telegram tenemos que acceder a los contactos. Si mantenemos presionado en el contacto que queremos llamar, aparecerá un menú contextual en el que podremos seleccionar las videollamadas como nueva opción.

Nueva opción para hacer videollamadas en Telegram Omicrono

Las videollamadas de Telegram tienen algunas ventajas respecto al resto. Por ejemplo, están cifradas extremo a extremo, por lo que es mucho más diícil interceptarlas y espiarlas; es el mismo cifrado que se usa en los mensajes y las llamadas de voz de Telegram.

Otra función curiosa es la del modo 'picture-in-picture'. Al igual que un vídeo normal, podemos hacer que las videollamadas aparezcan en pequeño en una esquina, mientras seguimos usando la app normalmente. Por lo tanto, podemos hacer otras cosas mientras seguimos viendo a la persona con la que estamos hablando.

