Google Chrome dejará de drenar la batería de tu portátil con esta nueva función

Google Chrome, siendo el navegador más usado en todo el mundo, es famoso por una cuestión bastante importante: la gestión de recursos. El navegador de Google no tiene muy buena reputación si hablamos de recursos consumidos, especialmente en el caso de la RAM y de la batería. Porque sí, si usamos Google Chrome en un portátil, tendremos problemas de drenaje.

Google es consciente de este hecho, y aunque usualmente ha trabajado en reducir el impacto en nuestra batería del navegador, esto no ha mejorado demasiado. Según podemos leer en XDA Developers, Google estaría experimentando con nuevas funciones de ahorro de batería.

Concretamente el equipo de Chrome estaría trabajando en una nueva función para ahorrar recursos de CPU por cada web, es decir, una especie de ahorro de batería específico para páginas web. Esto se realiza gracias a unas indicaciones que los sitios pueden programar para que el navegador tenga las pautas adecuadas.

Google Chrome ahorrará batería

Logo de Google.

Por ahora esta es una característica que se está desarrollando. De hecho, está en sus primeras fases, por lo que ni siquiera está disponible para su testeo. Según los documentos de Google en GitHub, el sistema llamado internamente Battery-Savings Meta Tag, funcionará para ofrecer ahorros de batería 'programables'.

El sistema permitirá a las webs comunicarse con el navegador para que activen un modo de ahorro de energía que no repercuta en el rendimiento del ordenador. Por ejemplo, la página puede elegir aplicar este modo para ralentizar la ejecución de scripts, ralentizar la carga de la misma web o incluso reducir la tasa de frames del sitio. Algo que por supuesto nos dará un peor desempeño a costa de ahorrar batería.

Como el ahorro de batería de los PCs

Ordenador portátil de Toshiba.

Este Battery-Saving Meta Tag funciona con un concepto parecido sobre el que se sustenttan los ahorros de batería que solemos ver en los ordenadores portátiles. Cada fabricante tiene el suyo; estos se suelen activar cuando el usuario o el sistema racionaliza los recursos del procesador y conectividad para que se consuman menos y así obtener más batería.

El problema reside en que Google aún no detalla cuánta batería se ahorraría en el proceso, ya que no da cifras de ningún tipo. Es lógico; esta característica está en sus primeras fases de desarrollo y no hay forma de saber cuándo la veremos en acción. De ser fructífero, podríamos ver una amplia mejoría en el consumo de batería de Google Chrome que sin duda beneficiaría a muchos dispositivos, especialmente a aquellos ya obsoletos cuya batería está ya desgastada con el tiempo.