El truco de Chrome que va a evitar que te estafen en Internet

Las estafas por Internet están a la orden del día, y siendo Google Chrome el navegador más usado del mundo, existe un gran riesgo para muchas personas de ser víctimas de las mismas. Google está experimentando con un pequeño truco que podría evitar este tipo de engaños por sí solo: mostrar solo nombres de dominios.

Según podemos leer en The Verge, Google probará en un grupo reducido de usuarios a mostrar únicamente los nombres de los dominios en la barra de direcciones en lugar de las URLs completas. Esta función se probará en la próxima versión de Chrome, la 86, y Google espera que pueda proteger a los usuarios de ciertas estafas.

Esta nueva característica solo se probará en una serie de usuarios aleatorios para comprobar si el cambio "ayuda a los usuarios a darse cuenta de que están visitando un sitio web malicioso y los protege del phishing y de los ataques de ingeniería social".

Un truco sencillo pero útil

Por defecto, Google nos muestra la URL completa de la web en la que estamos. Resalta el dominio en blanco, y en gris tenue el resto de la URL. Estas cuestiones osn las franjas de seguridad más básicas que tenemos, y estas pueden dar lugar a error, ya que usualmente los cibnerdelincuentes cream webs falsas que aparentan ser reales mediante la muestra de URLs engañosas, basándose en las reales. Los usuarios solo tienen que visitar esas URLs para ser víctimas de una ciberestafa, como el robo de credenciales.

Limitando el nombre del dominio, los ciberdelincuentes ya no pueden usar esta táctica, ya que entonces la estafa se hace mucho más obvia. De hecho, navegadores como Safari actualmente hacen eso, ya sea por estética o por cuestiones de ciberseguridad.

El usuario podrá elegir

Los usuarios podrán elegir si quieren esta función o no. Habrá una opción para habilitar la URL completa, y además Google mantendrá la capacidad de ver las URLs en la barra de direcciones simplemente clickando en ella. No obstante, dicha característica podría no llegar a Google Chrome.

Que esta lo haga o no, depende directamente de que los usuarios respondan positivamente a la medida. Si los usuarios no notan cambios sustanciales o si Google no detecta una mejoría, se desechará la característica. No está claro, por otra parte, si realmente este añadido podría evitar realmente amenazas potenciales de URLs maliciosas.

Saldremos de dudas cuando Google Chrome 86 salga de forma oficial. Google no ha especificado si esta función se activará por defecto o si por el contrario serán los usuarios los que tengan que buscarla. Aunque presumiblemente pasará lo primero.