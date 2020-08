¿Se te cierra la sesión en páginas web por si sola? Es un 'bug', así puedes evitarlo

Si has intentado iniciar sesión en páginas web usando Chrome, o has intentado ver tu correo electrónico usando Outlook, y no te ha dejado, no es que hayas cometido un error; se trata del último 'bug' descubierto en Windows 10.

En efecto, tal y como ha revelado Windows Latest, la última versión de Windows 10 ha introducido un molesto problema a la hora de iniciar sesión tanto en apps como en páginas web, y todo por la manera en la que el sistema almacena las credenciales.

Al igual que Firefox, Chrome y otros navegadores, Windows 10 también tiene un gestor de credenciales (Credentials Manager), que almacena y protege automáticamente nuestros inicios de sesión; pero ahora está fallando.

Problemas para iniciar sesión en Windows 10

Aunque no lo parezca, en realidad Credentials Manager no es algo nuevo, pero normalmente pasa desapercibido; es una ayuda para no tener que introducir el correo y contraseña cada vez que abrimos Outlook, por ejemplo. Además, algunos programas como Chrome o Edge usan este gestor para proteger sus contraseñas almacenadas en el sistema de manera segura.

Chrome es uno de los navegadores afectados

Sin embargo, el nuevo 'bug' provoca que el gestor de credenciales se 'olvide' de estos inicios de sesión después de un reinicio. Por lo tanto, eso significa que tenemos que introducir nuestros datos cada vez que iniciamos un programa, o cada vez que entramos en una página web.

El programa no recibe las credenciales del gestor, así que las pide; y navegadores como Chrome cierran la sesión y nos obligan a volver a iniciarla, algo absurdo si tenemos muchas pestañas abiertas en diferentes servicios.

Cómo evitar este 'bug'

El problema ha sido reportado por muchos usuarios en los foros oficiales de Microsoft. Entre los programas afectados se encuentran Outlook, Acrobat, Lastpass, Edge, Chrome, OneDrive, y muchas más.

Además, si usamos una VPN para el trabajo o para navegar de manera privada, las conexiones tampoco se pueden autenticar, y en este caso el problema es más grave, ya que no basta con meter el usuario y la contraseña otra vez: nos indicará que es incorrecto y no nos dejará usar la VPN.

Microsoft ya ha confirmado algunos de estos problemas, pero no se sabe cuándo llegará la actualización que los solucione. Por lo menos hay una manera de esquivar el 'bug', aunque no lo podamos solucionar: desactivar el uso del gestor de credenciales.

Cómo esquivar el último bug de Windows 10 Omicrono

Para ello, tenemos que abrir la Configuración del sistema, y entrar en la sección 'Cuentas'.

Cómo solucionar el último bug de Windows 10 Omicrono

En 'Tu información', podremos ver un enlace que se llama 'Iniciar sesión con una cuenta local en su lugar'. Saltará una pantalla emergente en la que tendremos que introducir la contraseña para aceptar el cambio. Lo malo de este método es que nuestras contraseñas no se sincronizarán, ni tendrán la protección adicional que ofrece Windows; pero si sufres de este problema, puede que sea lo único que puedes hacer.