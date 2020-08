¿WhatsApp funcionará en mi iPhone? Con esta lista puedes comprobarlo

Uno de los problemas de tener un iPhone es que hay ocasiones en el que el sistema va tan bien que nos despreocupamos y simplemente seguimos usándolos. El problema es que eso puede acarrear que algunas de nuestras apps dejen de ser compatibles con nuestrio iPhone. Un ejemplo es WhatsApp, ya que leyendo su FAQ en español nos damos cuenta de que muchos se podrían quedar sin WhatsApp.

Ya hemos advertido en varias ocasiones sobre el hecho de que varios dispositivos se queden sin WhatsApp, ya que cada año Facebook va actualizando las compatibilidades y 'matando' dispositivos abandonados. De esta forma, sabremos perfectamente si nuestro iPhone se quedará fuera.

Por otra parte, no solo los iPhone más antiguos se quedan fuera; los dispositivos Android y otros con distintos sistemas también se quedan sin WhatsApp. Sistemas específicos como KaiOS o JioPhone también sufren pérdidas en sus listados.

¿En qué iPhone funciona WhatsApp?

iPhone 5 Neilpcronin Wikipedia Commons

WhatsApp ha actualizado recientemente su lista de dispositivos compatibles, y podemos ver cómo los iPhone que no corren iOS 9 en adelante se quedan fuera. Eso deja a toda la familia iPhone 5 fuera de WhatsApp. He aquí la lista completa:

Android 4.03 o posterior.

iPhone con iOS 9 o posterior.

Modelos con KaiOS 2.5.1 o posterior, incluidos los JioPhone y JioPhone 2.

Los dispositivos que no corran como mínimo Android 4.0 Ice Cream Sandwitch, una versión de sistema con casi 9 años de antigüedad se quedan sin WhatsApp. En el caso de iOS, los iPhone que se quedan atrás son los iPhone 5, 5S y 5C, por lo que para usar WhatsApp en iOS necesitarás como mínimo un iPhone 6 o que al menos funcione con iOS 9.

La excusa para que cambies de teléfono

iPhone XR.

En todo caso, si no cumples dichos requisitos no podrás usar WhatsApp en tu smartphone. Pero ese no es el mayor de tus problemas, ya que si tienes un smartphone que no tenga como mínimo esos sistemas operativos, no es cuestión de que te quedes sin WhatsApp; es que necesitas cambiar de smartphone.

Estas condiciones se suelen actualizar de vez en cuando para que Facebook se ahorre dar soporte a sistemas tan obsoletos y que, en la gran mayoría de casos, no tienen ya apenas usuarios. Es conveniente ir renovando tu smartphone cada cierto período de tiempo, de media unos 3 o 4 años aunquer depende de cada persona.

En el caso del iPhone la mejor parte es que tienes bastante dónde elegir; los iPhone XR, los iPhone 11 y más recientemente el iPhone SE 2020. Grandes dispositivos con los que te ahorrarás gastar un dineral en tu nuevo smartphone.