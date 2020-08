La beta pública de watchOS 7 ya está disponible: así puedes descargarla

Primero fueron los iPhone, luego macOS y ahora le toca el turno a watchOS: Apple ha lanzado la primera beta pública de su nuevo sistema operativo para Apple Watch, watchOS 7. Esta beta pública es la primera de una serie de betas para los usuarios que podremos descargar para probar las últimas novedades del SO para relojes de la manzana.

Esta es la primera vez que Apple lanza una beta pública para watchOS, ya que estas hasta ahora habían estado pensadas para desarrolladores (pese a que podíamos instalarlas sin serlo específicamente).

Hemos de recordar que instalar esta beta pública conlleva inconvenientes y problemas, ya que no es un software final y no ser apto para el día a día. Además, tiene limitaciones, ya que no bastará simplemente con instalarla y ya. Tendremos que ceder ante ciertas cuestiones.

Así es la beta pública de watchOS 7

Lo primero que hemos de mencionar de la beta pública es que para que podamos emparejar nuestro Apple Watch con nuestro iPhone necesitaremos obligatoriamente que el smartphone ejecute una beta de iOS 14. Esto implica que tendremos que instalar las betas tanto en nuestro reloj como en nuestro smartphone, algo que puede ser un problema si los usamos para el día a día.

Pero lo más importante es que no podremos hacer downgrade, es decir, no podremos pasar de watchOS 7 a watchOS 6. Las sucesivas actualizaciones que llegarán se instalarán como si fueran actualizaciones normales hasta las versiones estables. Si tienes un Apple Watch secundario y quieres probarlo, puedes hacerlo sin riesgo pero si usas tu Watch como dispositivo principal, no recomendamos realizar el proceso.

Abrimos esta web en nuestro iPhone y nos registramos.

Entramos en watchOS.

Tocamos en "enroll your iOS device", al lado de "Get Started".

Tocamos en "Download profile" y "Permitir". Tranquilo, el perfil es oficial.

Tocamos en instalar e introducimos el código de nuestro iPhone.

Tocamos en Instalar y aceptamos las condiciones.

Reiniciamos el dispositivo si se nos solicita.

Abrimos el Apple Watch y entramos en la sección de actualizaciones para descargar la beta.

Otras consideraciones a tener en cuenta: el reloj debe estar cargándose cuando realicemos la instalación y tiene que tener un 50% de batería como mínimo. Cuando queramos instalar las actualizaciones de las betas, tendremos que actualizarlas desde el menú de actualizaciones vía OTA. Además, solo son compatibles los Apple Watch Series 3, 4 y 5. Los Apple Watch 1 y 2 se quedan así sin actualizaciones.

De nuevo, insistimos; esta es una beta, y por muy estable que sea, tendrá peor rendimiento y más fallos que una versión estable. Debes ser consciente de los riesgos a la hora de instalarla y, sobre todo hacerlo en un dispositivo secundario.