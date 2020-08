El Apple Watch podría contactar directamente con emergencias si empeora tu salud

Aunque suene increíble, los aparatos tecnológicos de nuestro día a día pueden salvarnos la vida. Uno de los más famosos en ese sentido es el Apple Watch, que ha sido portada en numerosas ocasiones por salvar vidas e incluso por parar agresiones sexuales. En su compromiso por buscar que el Apple Watch sea todavías más famoso en ese sentido, Apple está barajando mejorar dichas capacidades.

El Apple Watch Fall Detection podría mejorar sustancialmente con una función todavía más sofisticada: el envío de datos sanitarios completos de una persona a servicios de emergencia para que los operarios tengan una idea de su condición antes de que llegue la ambulancia, sobre todo a medida que empeora nuestra salud.

Esta característica podría salvar innumerables vidas a nivel potencial, ya que son esos primeros momentos los más críticos a la hora de gestionar una emergencia sanitaria. Y la propia Apple ha dado más ideas al respecto.

El Apple Watch y los servicios de emergencia

Patente de Apple. Apple Omicrono

Actualmente, el Apple Watch usa varias señales para detectar una caída. Si cree que ha detectado una, primero te pregunta si te has caído y si estás bien. Si no se responde, el Apple Watch llama automáticamente a los servicios de emergencia. Usa un habla artificial para avisar que un usuario de un smartwatch se ha caído y no ha respondido, y les indica su ubicación.

Una vez hecho esto, se comparte su información e identificación médica. Se informa a sus contactos de emergencia acerca del suceso y se pone en contacto con los servicios de emergencia.

Apple Watch con ECG Esteban Palazuelos Omicrono

Una serie de patentes descubiertas por Patently Apple ha revelado que el Apple Watcha se creó con esta capacidad en mente, la de enviar datos de indentificación y salud como parte del mensaje completo y a medida que nuestra salud va empeorando. Para ello, Apple quiere ir más allá e incluir otros datos de identificación y salud.

Apple contempla que, en algunos casos, estos datos recopilados puedan incluir datos de información personal que identifiquen de manera única al usuario o que puedan usarse para identificar a una persona específica.

"Dichos datos de información personal pueden incluir datos demográficos, datos basados en la ubicación, identificadores en línea, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, domicilios, datos o registros relacionados con la salud o el nivel de condición física de un usuario (por ejemplo, mediciones de signos vitales, información sobre medicamentos, información sobre el ejercicio), fecha de nacimiento o cualquier otra información personal."

Con esta información personal en la tecnología actual, se podrían aportar datos únicos para ayudar a los técnicos y al personal de respuesta de emergencias a identificar cuando un usuario precisa de atención médica y qué tipo de técnicos enviar a la ubicación del usuario. El sistema patentado por Apple consistiría en añadir más sensores o procesadores para recoger todavía más datos.

La app de salud

Si bien el Apple Watch puede recoger distintas métricas de salud como afecciones cardíacas con el ECG o las proporciones de grasa corporal, aún necesita sensores adicionales para recoger todavía más datos. Mucha de esta información adicional que ya se registra en la app de Salud y con el acceso a dichos datos los funcionarios sanitarios podrían conocer cosas como la edad, la altura, el peso o el índice de masa corporal de la persona.

Apple Watch Series 5

Gracias a todos estos datos el Apple Watch podría mandar todo tipo de datos útiles a los servicios de emergencia para que estos puedan actuar en consecuencia, actuando además con la eficiencia necesaria que se requeriría en esta clase de situaciones. No se sabe cuándo tiene previsto Apple incluir estas funciones en el Apple Watch, pero puede que no tardemos mucho en verlo.