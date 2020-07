Así es el nuevo teclado de Samsung: búsqueda de stickers y más seguridad

Samsung es una de las firmas que más ha cuidado el software de sus dispositivos (solo hay que comprobarlo en sus últimos televisores lanzados en España). No es una excepción en sus dispositivos, y OneUI se considera una de las mejores capas de personalización de Android. Ahora le toca el turno a un aspecto importante del sistema: el teclado.

Samsung ha anunciado una serie de mejoras para su teclado. No es un misterio que varias de ellas son prácticamente calcadas de otros fabricantes, como Google. No obstante, estas mejoras harán las delicias de los fanáticos no solo por su nueva funcionalidad, sino por su seguridad.

Algunas de las mejoras ya las hemos visto, por ejemplo, en Gboard: búsqueda de GIFs y stickers con predicciones además de Bitmojis y mojitoks, los propietarios de Samsung. Además, se mejora la seguridad, con la integración de Samsung Pass para almacenar datos de forma más segura.

El teclado de Samsung mejora

Ejemplo del teclado de Samsung. Samsung Omicrono

Una de las principales mejoras consiste en las interacciones con los stickers, GIFs y demás. Ahora, podremos activar una función para buscar este material simplemente escribiendo. Un ejemplo; si escribimos "amor" en la pantalla de texto, automáticamente el teclado mostrará el emoji de corazón en la ventana de predicción. Saldrá una burbuja de sugerencias de stickers con las sugerencias más relevantes, y podremos escoger uno de ellos.

Por otra parte, se permite la búsqueda de GIFs y stickers. En la barra de búsqueda podremos buscar estos GIFs y tocando en "Expandir" y en "Buscar· podremos desplegar diferentes categorías de resultados de búsqueda. Otra gran característica es la capacidad de buscar contactos e imágenes además de contenido en otras apps directamente del teclado, como series en Netflix o canciones en Spotify.

El diseño del teclado sigue siendo el mismo. Samsung Omicrono

Samsung Pass es el servicio de la marca coreana para poder guardar datos de inicio de sesión que quedarán almacenados desde el teclado. Cuando tengamos que hacer un pago online o iniciar sesión, podremos expandir el teclado y seleccionar "Samsung Pass". Nos pedirá la huella dactilar, entrar en nuestra información y así introducir todos los datos en eel servicio web.

Personalización y más

Por otra parte, contamos con opciones de accesibilidad, como la capacidad de reordenar la barra de herramientas o la de agrandar las teclas para facilitar la escritura si escribimos multitu de palabras erróneas. Si así lo queremos, podremos cambiar el tamaño del teclado en la barra de herramientas extendida.

Por último, podremos corregir errores deslizando el dedo hacia los lados para deshacer o rehacer cambios. Esto se hará con 2 dedos, por lo que si introducimos una palabra incorrecta, podremos deslizar a la derecha o a la izquierda para deshacer o rehacer la acción.

Se destaca la integración con un traductor que funciona con Google, que por supuesto estará embebida dentro del teclado de Samsung, directamente desde la barra de herramientas. Solo tenemos que introducir el iconoi "Traducir" y elegir el idioma que queramos.