Amazon Prime Video tendrá visualización compartida con hasta 100 personas

Es bastante normal quedar con una persona para ver Netflix o Amazon Prime Video. Pero también es bastante usual quedar con tus amigos para ello, y ver una serie juentos. Amazon lo sabe, y por ello está implementando en Estados Unidos una función de visualización compartida, con la que podremos ver entre todos nuestras series preferidas.

Esta característica que será exclusiva para los miembros de Amazon Prime llega a Estados Unidos bajo el nombre "Watch Party". En esta se permite a los participantes ver contenido en vídeo juntos al mismo tiempo con una reproducción sincronizada bajo el control del anfitrión.

Lo curioso es que esta función será increíblemente amplia, permitiendo hasta 100 personas a la vez. El anfitrión tendrá el control absoluto de la sesión, permitiendo pausar, detener o iniciar la reproducción según él lo considere necesario.

Ver Amazon Prime Video con 99 personas

Según podemos leer en TechCrunch, Amazon ha introducido hoy mismo "Watch Party" en Estados Unidos, siendo una función gratuita para los miembros de Amazon Prime. En cada sesión se pueden admitir hasta 100 personas, siempre y cuando todas estas tengan una membresía Prime o, en su defecto, una suscripción a Amazon Prime. Además, como es lógico, la función estará limitada a Estados Unidos, algo que se puede solucionar fácilmente con una VPN.

Lo curioso de la característica es que, al ser algo parecido a una llamada grupal pero con el objetivo de ver una serie, los espectadores podrán interactuar unos con otros a través de un chat. Este chat admitirá tanto texto como emojis, y claro está los participantes podrán hablar, mandar mensajes y demás mientras se ve el contenido.

Por supuesto "Watch Party" será compatible con cientos de series y películas de Amazon, especialmente originales como Fleabag, The Boys, The Big Sick y muchos otros. Las obras solo para alquiler o compra no admiten Watch Party por el momento, algo que es lógico por otra parte.

Un uso muy sencillo

Su uso es extremadamente sencillo; los clientes simplemente tienen que hacer clic en un icono en la página de una película o serie en el sitio web del servicio. Luego los espectadores invitados reciben un enlace que pueden compartir con amigos y familiares como quieran, y tan solo tienen que hacer click para chatear y unirse a la sesión.

No es ni mucho menos la primera vez que vemos algo así; una extensión para Netflix emulaba este comportamiento, especialmente en los momentos en los que el confinamiento estaba en sus etapas más duras. Netflix Party era muy similar a esta opción, y fue por ello que HBO creo la propia suya. En este caso, Amazon Prime Video la admite de forma nativa.