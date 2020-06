Telegram tendrá videollamadas: ya las prueba en iPhone

Aunque Telegram sea bastante mejor que WhatsApp a nivel técnico, no deja de tener ciertas carencias frente a su principal rival. Entre ellas, la falta de las videollamadas como tal, ya que WhatsApp habilitó en España las videollamadas con hasta 8 personas. Pero pronto eso cambiará.

Uusarios en Reddit han descubierto que Telegram está activando en algunas de sus betas para iOS la función de videollamadas por primera vez. Las versiones betas de algunos usuarios a partir de la 6.3 está recibiendo las videollamadas. Algo que hasta ahora nunca había sido posible.

Como es habitual en las redes sociales, esta activación experimental obedece a una prueba controlada que demuestra que Telegram planea implementar dentro de poco las videollamadas. Algo que supliría esta importante carencia de cara a un futuro.

Videollamadas en Telegram

Telegram 6.0.

Esta característica se puede usar si eres uno de los usuarios afortunados y si activamos la opción "funciones experimentales" en los ajustes de la app en beta. Así, si somos elegidos para poder usar las videollamadas, esta aparecerá en el perfil de los usuarios entre las opciones de la parte superior.

Varios usuarios reportan detalles importantes; en muchas ocasiones las videollamadas no funcionan, en parte porque es necesario que la otra persona también pueda usar las videollamadas y en parte porque no funcionan. En otras ocasiones ha sido imposible realizar videollamadas en grupo, por lo que no sabemos ni cuántas personas podremos hacer videollamadas por Telegram ni cuándo podremos hacerlo definitivamente.

Por el momento esta función se ha activado en solo unos pocos usuarios, y solo funciona si ambos usuarios tienen activada la función, aunque en ese caso tampoco se garantiza que funcione. Esta es la primera vez que Telegram intenta incorporar videollamadas en su plataforma, una función que sí lleva ya bastante tiempo dentro de WhatsApp.

Solo para iOS de momento

Ilustración de las mejoras de Telegram. Telegram Omicrono

En caso de que quieras probarlo, solo es posible hacerlo desde una beta 6.3 o superior desde iOS. No está disponible para Android por el momento, y no se sabe cuándo Telegram incluirá las videollamadas tanto definitivamente como en forma de función experimental para Android.

De todas formas, en el momento en el que Telegram incluya de forma nativa estas videollamadas es más que presumible que tendremos acceso a todavía más funciones relacionadas, como un número mayor de personas admitidas en videollamada o funciones exclusivas que dependan de las mismas, como stickers animados en vídeo, por ejemplo.

Llama la atneción no solo que Telegram haya tardado tanto en incorporar una función que se esperaba previsible en otros rivales, sino que además lo haya hecho tan tarde en plena pandemia, ya que otros rivales como Facebook o Zoom sí han mejorado ampliamente las funciones de sus apps.