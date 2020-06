Cómo usar el móvil como webcam para el ordenador

El confinamiento que ha tenido que vivir la población española ha provocado que muchos hayan tenido que pasarse forzosamente al teletrabajo, una modalidad perfectamente viable en muchos empleos gracias a las tecnologías ya existentes.

El hecho de teletrabajar ha tenido mucho que ver con el auge de las plataformas dedicadas a las videollamadas. Eso sin olvidarnos del aumento en la demanda de dispositivos, como webcams o micrófonos, relacionados con mejorar la calidad de las videollamadas.

No obstante, muchos desconocen que no es necesario gastar dinero en dispositivos de ese tipo, pues hay pequeños trucos para utilizar nuestro propio smartphone para ello. Os explicamos cómo usar el móvil como webcam de vuestro ordenador.

Utilizar el móvil como webcam

Si tienes un teléfono relativamente moderno, ya sea un Android o un iPhone, bastará con que te dirijas a la tienda de aplicaciones, descargues e instales la app llamada DroidCam.

DroidCam en móvil Android. Alex Branco Omicrono

Antes de pasar a explicar el proceso a realizar, cabe recalcar que solo nos funcionará si tenemos un ordenador con Windows, puesto que aún no hay una versión disponible para Macbook:

Una vez instalada la app de DroidCam en tu móvil, deberás descargar también el programa para tu ordenador pinchando aquí.

pinchando aquí. Para que funcione, tanto tu smartphone como el ordenador deben estar conectados a la misma red WiFi .

. Abre la app de DroidCam en tu teléfono y acepta todos los permisos que te pida. Si lo has hecho correctamente, te aparecerá un cuadro con información sobre tu WiFi como el de la imagen superior.

que te pida. Si lo has hecho correctamente, te aparecerá un cuadro con información sobre tu WiFi como el de la imagen superior. Ahora debes abrir el programa de DroidCam en tu ordenador Windows, tras lo que verás un cuadro como el que te mostramos a continuación.

Interfaz de DroidCam para Windows. Alex Branco Omicrono

Justo en la casilla que pone "Device IP" debemos introducir la secuencia de números que nos aparezca en el apartado de la app del móvil llamado "WiFi IP", incluyendo los puntos entre los dígitos. Asimismo, puedes marcar la opción "Audio" si quieres que tu teléfono también haga de micrófono. Después, bastará con pulsar en el botón "Start", tras lo que veremos cómo en la pantalla del ordenador se muestra lo que capta la cámara de nuestro móvil.

Por último, para que el móvil ejerza como webcam en nuestro ordenador deberemos entrar a la configuración del servicio de videollamadas que usemos (como Zoom o Skype) y en los ajustes seleccionar a DroidCam como cámara predeterminada.

Cosas que debes saber

Como aspecto positivo, mientras hagamos esa videollamada ni siquiera será necesario tener abierta la app de DroidCam en el móvil. Si te sales para responder a un WhatsApp o echar una ojeada a las redes sociales la cámara seguirá emitiendo, por lo que podremos utilizar el teléfono para otras cosas. Para que la cámara deje de funcionar tendremos que pulsar el botón "Stop" desde el programa de ordenador.

En otro orden de cosas, la app establecerá como cámara predeterminada la trasera del móvil, pero podremos escoger la que queramos para que tenga ese rol. Basta con abrir la app, pinchar en los tres puntos que aparecen en la zona superior derecha y entrar en "Ajustes". En la sección de "Cámara" elige la trasera o la frontal.

Soporte para tener el móvil en el coche. @bto16180 en Unsplash Omicrono

En lo que a colocación del teléfono se refiere, podemos optar por sujetarlo con nuestras propias manos o apoyarlo en algún objeto que tengamos por casa. Si vamos a usar la cámara trasera como webcam, quizás sea una buena idea utilizar un soporte de móvil de los que se usan en los coches para que éste se sostenga y ofrezca una buena calidad de imagen.

Aquellos que tengan MacOS en lugar de Windows tienen alternativas como EpocCam, aunque no podrán utilizar el micrófono del móvil y solo tendrán una resolución máxima de 640 x 480 píxeles, eso sin olvidar que la cámara no funcionará si se salen de la app. No cabe duda de que DroidCam funciona mucho mejor, es una pena que solo esté disponible para Windows.