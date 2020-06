Gmail será más cómodo: así podrás personalizarlo a tu gusto

Si habéis usado Gmail anteriormente habréis descubierto que personalizarlo a tu gusto es un poco difícil. Tienes que navegar por menús específicos, buscando la opción adecuada dentro de sus limitadas características. Esto está próximo a cambiar con el nuevo panel de ajustes rápidos de Gmail.

Así lo ha anunciado Google en su blog, en el que nos explica cómo funciona dicho panel. La idea es que podamos personalizar nuestra bandeja de entrada de forma mucho más profunda, cambiando incluso el formato de la vista de los correos.

Este panel pretende ser accesible, por lo que estará disponible directamente sobre el icono de la rueda de engranaje de la versión web, y con unos simples toques podremos dejar el cliente a nuestro gusto.

Así es el nuevo panel

Nuevo panel de ajustes rápidos de Gmail Google Omicrono

El panel de control estará determinado por varias secciones desde las cuales podremos controlar el tema del cliente, la densidad de la vista, etcétera. Estas son mejoras estéticas que se podrán aplicar al cliente web de Gmail, y no a las apps móviles.

Desde "Densidad" podremos elegir de qué forma vemos los correos agrupados, si de forma compacta o por el contrario con un espacio para que sean más legibles. Por supuesto no faltará el apartado "temas", con el que podremos escoger plantillas gráficas de la interfaz con la que podremos cambiar el fondo y los colores.

Los paneles de lectura servirán para visualizar correos seleccionados en un panel aparte, el cual aparecerá a la derecha o debajo de nuestras bandejas. También podremos escoger el orden de los correos, para mostrar primeros los destacados, los prioritarios, etcétera. Podremos configurar varias bandejas de entrada diferenciadas entre sí.

Se aglutinan en la página de configuración otras características de Gmail, como agregar acceso a otra cuenta de email, habilitar respuestas inteligentes, etcétera.

Tardará en llegar

No debemos confundirnos; todas estas funciones ya estaban en Gmail, pero dispersas por la interfaz, casi ocultas. Esta vez se agrupan todas en un menú rápido que seguirá estando en el menú de configuración. Este se podrá activar pinchando sobre la rueda de engranaje habitual de Gmail, como siempre, solo que ahora albergará muchas más opciones y estará ordenada como es debido.

Como ya es habitual en Google, esta característica se ha lanzado hoy pero no se ha activado para todos. Esta clase de actualizaciones por parte de Google llegan de forma pausada, activándose poco a poco. La mayoría de los usuarios no podremos acceder a dicho panel hasta dentro de varios días o incluso semanas, y Google no da pistas sobre cuánto tardará.