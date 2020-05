El coronavirus hace que los drones de Google entreguen más paquetes que nunca

Aunque pueda parecer ciencia ficción, en algunos lugares del mundo la entrega de paquetes mediante drones ha cogido muchísimo impulso. La tecnología cada vez más avanzada de los vehículos aéreos y las necesidades impuestas por la crisis sanitaria del coronavirus han sido las catapultas perfectas para espolear un sistema de reparto que necesitaba el último empujón.

Mientras que en España los drones se han usado para desinfectar, en otras partes del mundo Wing ha sido clave para el reparto de productos de primera necesidad. Una dinámica que, si hubiera cuajado antes de la pandemia, se habrían evitado muchas potenciales exposiciones al virus. Muy parecido al caso de los robots repartidores, que ya ruedan sobre las calles de algunas ciudades con muy buenos resultados.

Australia y otras regiones con poca densidad de población están siendo los campos de pruebas perfectos para experimentar la entrega mediante drones. La crisis sanitaria mundial unido a las condiciones particulares de cada localización han permitido que el servicio de entrega mediante estos dispositivos haya aumentado considerablemente en las últimas semanas.

Drones contra Covid-19

Wing, el servicio de envíos mediante dron de Alphabet (la matriz de Google), está teniendo estos días en Australia su verdadera prueba de fuego. El servicio se lanzó el año pasado para cubrir la zona de Canberra y en los últimos dos meses las entregas se han disparado.

Servicio de entrega por dron de Wing

Desde que el servició empezó, muchos usuarios han estado utilizando este servicio de entrega rápida, pero el verdadero ascenso ha ocurrido entre los meses de febrero y abril de este 2020 cuando han aumentado en un 500%. "Hemos visto cómo el número de entregas se duplicada entre febrero y marzo, y de nuevo entre marzo y abril", ha explicado Maria Catanzariti, jefa de comunicaciones de Wing, a Business Insider

Una parte importante del crecimiento viene gracias a nuevos clientes. Catanzariti afirma que Wing está teniendo un aumento de aproximadamente un 350% mensual en el número de suscripciones en todo el mundo. Unos datos extraordinarios que prueban el éxito de este método. Y es que, aunque Australia es la joya de la corona para Wing, también opera en Finlandia y Estados Unidos.

Entrega mediante dron de Wing Wing Omicrono

El dron se postula como el método de entrega perfecto si queremos promulgar el distanciamiento social. El paquete sale desde la base logística de la empresa hasta el jardín o patio trasero y da la sensación de mayor seguridad sanitaria al no ver a nadie involucrado en la entrega. Aunque obviamente hay un operario logístico colocando los paquetes.

Así funciona el servicio

Lo cierto es que el funcionamiento es realmente sencillo, pese a que varía levemente dependiendo del país donde nos encontremos. En Estados Unidos, Wing se ha aliado con la compañía de logística FedEx para repartir algunos de sus paquetes en Virginia. También trabajan con algunos vendedores locales -incluidas farmacias- e incluso el dron es capaz de traernos a casa café y pastas, según recoge el medio local WSLS.

Dron de Wing Wing Omicrono

Otras compañías logísticas como UPS también están trabajando en su particular servicio de entregas mediante vehículos aéreos no tripulados para no depender de terceros, pero por el momento no se tienen más noticias. DHL, por su parte, sí tiene un servicio de envíos mediante dron más o menos establecido e incluso opera en Alemania.

En cambio, en Australia Wing reparte productos de 24 establecimientos. Incluye tanto negocios locales como cadenas de alimentación que proporcionan a los usuarios desde café a pollo asado, pasando por otros productos clásicos de la cesta de la compra como leche, huevos o el tan codiciado papel higiénico.

Dron de Wing Wing Omicrono

El dron tiene una envergadura alar de 1 metro por 1.3 de largo, pesa 4.8 kilogramos y puede llevar paquetes de hasta 1.5 kilos. Entre sus especificaciones, podemos encontrar que es capaz de alcanzar los 113 kilómetros por hora en pleno vuelo y tiene una autonomía de 20 kilómetros. El diseño es muy llamativo pues combina hélices 12 de propulsión vertical con otras dos de propulsión horizontal, algo similar al concepto de nuevo helicóptero en el que está trabajando Boeing y Sikorsky. Según la propia compañía, el récord de tiempo de entrega de un pedido es de 2 minutos y 47 segundos.