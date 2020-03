Steam aplazará actualizaciones automáticas de tus juegos para no saturar la red

Si eres de ese tipo de jugadores que tiene una biblioteca ingente de juegos en Steam, sabrás lo cómodo que es que, sin que te des cuenta, estos se actualicen siempre que lo necesiten. Esto va a cambiar, al menos de forma temporal. Exacto, lo has adivinado: pausarán esta práctica para no saturar la red.

La cuarentena por el coronavirus está consiguiendo que muchos se queden en casa. Y, ¿qué mejor entretenimiento que jugar a videojuegos, sobre todo si es con amigos? Estos juegos, además de consumir ancho de banda, necesitan actualizarse (lo cual consume todavía más ancho de banda). Steam, hasta nuevo aviso, cambiará radicalmente la forma en la que se actualizan nuestros juegos.

Valve ha anunciado que a partir de esta semana Steam solo actualizará de forma automática los juegos a los que hayas jugado en los últimos 3 días. En caso contrario, Valve asegura que las actualizaciones se distribuirán a lo largo de varios días. La idea es, como ya hemos visto en el caso del streaming, no colapsar la red.

Steam también busca no colapsar la red

Steam

Steam, tal y como informa The Verge, ya había anunciado en su día que las actualizaciones se distribuirían en los siguientes períodos fuiera de las horas de máxima actividad, en las que prácticamente toda Europa teletrabaja. Ahora, la cosa no irá así; se actualizarán únicamente los juegos a los que hayamos jugado los últimos 3 días.

Tiene más sentido del que parece; las descargas de actualizaciones suponen un consumo de ancho de banda enorme, sobre todo en títulos triple A o de alto contenido. Actualizar automáticamente juegos que jamás se juegan es todo un gasto que puede llegar a colapsar la red. Con este cambio Steam se asegura de mantener actualizados solo los juegos más usados por los usuarios.

Steam Manuel Fernández

Esto no cambia por otro lado que podamos seguir actualizando manualmente nuestros juegos. En caso de que no se haya tocado un juego en al menos 3 días, las actualizaciones que requiera el título se distribuirán a lo largo de los días, en las horas de menor intensidad. No obstante, podremos iniciar una actualización manual en el momento en el que queramos.

No es la única empresa que ha hecho esto; Sony y Microsoft hicieron algo muy similar en sus consolas y plataformas, ajustando las descargas de sus videojuegos ralentizándolas. Sony hizo lo suyo con PlayStation el 24 de marzo, y Microsoft aseguró el 28 de marzo que estaba trabajando para "ofrecer actividades de mayor ancho de banda como actualizaciones de juegos durante las horas de menor actividad". Lo mismo hicieron servicios de streaming como Amazon, Disney, Netflix o Apple.

La medida llega en un momento crítico para nuestra infraestructura; hace poco Steam superó los más de 23 millones de jugadores simultáneos durante un fin de semana, lo que ha motivado sin duda este cambio de motivación a Steam.