Spotify exige a sus discográficas y artistas que paguen para publicitar sus canciones

Spotify es la empresa líder en lo que a música vía streaming se refiere. Esta plataforma ha conseguido llevar la música online al mainstream en una época en la que los CDs y los MP3 ya están pasando a mejor vida. Ahora, el gigante quiere que le devuelvan el favor: le está pidiendo dinero a los sellos y artistas para anunciar canciones y álbumes dentro de su app.

La idea detrás de esta petición es que gracias a esa publicidad, las canciones llegarán a nuevos fans y aumentarán la popularidad del grupo o del sello discográfico en cuestión. Un movimiento polémico, que implica que Spotify intervenga de forma más intrusiva sobre los derechos musicales que hay entre la plataforma y los sellos discográficos.

Ya existe una característica con un fin similar en la app: Marquee. Esta envía notificaciones a los oyentes cuando los artistas lanzan nuevos temas o álbumes, y los participantes incluyen artistas, como Justin Bieber o Lil Wayne. Según fuentes de Bloomberg, Spotify quiere hacer algo similar una segunda vez.

Spotify exige a sus artistas que paguen

Spotify en móvil @usefulcollective en Unsplash

Pero, ¿por qué este movimiento ahora? Spotify está bajo presión de los inversores para impulsar las ventas de publicidad y demostrar que esta puede generar ganancias. Porque ese es el principal problema de Spotify; si bien generó 6.1 mil millones de dólares por Spotify Premium el año pasado, la firma perdió dinero porque la mayoría de estas ganancias se remontan directamente a la industria de la música en forma de royalties.

Esto es un problema, porque tiene más de 120 millones de usuarios de pago y 270 millones de usuarios totales, y su negocio de publicidad siempre ha estado un poco por debajo. De hecho, en lo que a ingresos se refiere, la firma generó únicamente 678 millones de dólares. Menos de lo que recibe Twitter cada trimestre. Para impusar esto buscan tener varias prioridades, estando los podcasts en uno de los primeros puestos y ahora las promociones pagadas.

Acciones de publicidad

Spotify ya ha introducido temas patrocinados en las playlists de sus usuarios, y ha discutido sobre el cobro a artistas y marcas por datos sobre los hábitos de sus usuarios. Marquee permite que los artistas o los sellos puedan pagar un mínimo de 5.000 para que los usuarios seamos notificados cuando llegue un nuevco lanzamiento. En definitiva, quieren copiar una herramienta muy similar: 'Premieres', de YouTube.

No obstante, no basta con simplemente pedirle dinero a las discográficas y a los artistas; necesita el apoyo de estos. Las firmas discográficas obtienen una parte de todos los ingresos de Spotify, lo que implica que las firmas podrían recuperar parte del dinero publicitario que pagan a la empresa. Algo que no tiene sentido, y Spotify ha estado presionando para crear un nuevo grupo de ingresos que las firmas musicales no puedan compartir o tratar como si fuera un "chanchullo".

Disco de oro.

Esto podría significar que se produzca un recorte en el pago de royalties, y que pierdan esa pequeña cantidad de promoción gratuita de la que ahora disfrutan. Sobre todo es peligroso ya que Spotify, actualmente, está en un momento en el que canaliza cientos de millones de dólares en el terreno de los podcasts, diluyendo por el camino la participación de las discográficas en las escuchas generales.

