Nuevo Spotify para iOS, con nueva interfaz más moderna y fácil de usar

"Si algo funciona, no lo toques"; esa parece ser la máxima que sigue Spotify, que no ha cambiado mucho de diseño en los últimos años. Y siendo sinceros, puede que no lo necesite. A diferencia de otros servicios de streaming, Spotify se puede conformar con pequeños cambios que no varíen demasiado la experiencia.

La mejor demostración la tenemos con el lanzamiento el día de hoy de un nuevo Spotify para iOS, aunque tal vez decir eso es pasarse. En realidad estamos ante pequeños cambios en la interfaz de la app, y no un cambio sustancial en su funcionamiento.

Lo bueno es que cuando abras la app de Spotify para iOS no te vas a perder, ya que la mayoría de cosas siguen en el mismo sitio; la diferencia es más estética que funcional.

Este es el nuevo Spotify para iOS

En concreto, la propia Spotify destaca tres grandes novedades en el nuevo diseño de la app. Para empezar, y tal vez el que más cambia el funcionamiento, es el botón de reproducción aleatoria que aparece cuando entramos en la página de un artista o de un álbum.

Nuevo icono de reproducción aleatoria en Spotify Spotify

La posición de los botones ha cambiado, y por ejemplo el que nos permite seguir a un artista ahora está debajo de su foto y no arriba. En cuanto al botón verde de "Aleatorio", ahora se ha convertido en uno mucho más elegante, con el icono de "Play" y el de aleatorio, para indicar que si lo pulsamos se reproducirán canciones a suertes.

Nueva hilera de iconos en Spotify

Una novedad que sólo disfrutarán los usuarios "Premium" por el momento es la que agrupa todas las acciones posibles de una canción en una nueva hilera de iconos; hasta ahora aparecían en una ventana eemergente.

Cambios estéticos

Un detalle que no solo es estético, sino también funcional es la nueva lista de canciones, que ahora muestra las portadas de los discos (excepto si lo que estamos viendo es un álbum, claro). De esta manera, es más fácil distinguir entre las diferentes canciones y si provienen del mismo álbum. También sabremos más fácilmente si una canción nos gusta, gracias al añadido del icono del corazón verde al lado de la canción.

El lanzamiento de estas novedades está siendo progresivo; eso significa que hay usuarios que ya las tienen todas, otros que sólo tienen algunas, y otros que no tienen ninguna. Por ejemplo, en nuestras pruebas sólo hemos podido ver la nueva lista de canciones, pero no el resto de novedades. A partir del día de hoy irán llegando a todas las cuentas de Spotify que usen la app de iOS.