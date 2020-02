Si compras un móvil rebajado por error, la tienda te lo tiene que dar

Cuando una oferta parece demasiado buena para ser verdad, es porque probablemente lo sea. Incluso en los tiempos en los que vivimos, dominados por las ventas online y en los que es posible encontrarse rebajas increíbles cada poco tiempo.

A veces, ocurre que esa rebaja no era tal, sino un error de precio; un fallo al actualizar la página web que provoca que muestre la cifra que no es durante un corto periodo de tiempo. Al menos, esa es la explicación que siempre dan las tiendas cuando, irremediablemente, cancelan los pedidos realizados.

Puede que pronto esa excusa no sirva, y que no tenga más remedio que vender los productos al precio que anunciaron; todo, por la decisión del Ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón y que ahora ha dado la razón a 30 clientes de Fnac que reclamaron a la compañía.

Un error de precio muy costoso

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de octubre, cuando la página web de la Fnac mostró una rebaja en el nuevo Huawei P30 Pro; con un PVP de 699,99 €, es uno de los modelos más deseados. Y pese a eso, en la página de la Fnac estaba disponible a un precio que sólo se puede calificar de "locura": 139,90 €; si eras socio, incluso lo podías conseguir más barato: 124,90 €.

Ni que decir tiene que la oferta fue todo un éxito: 12.000 pedidos se realizaron en el corto tiempo que estuvo disponible. Sólo había un problema: ninguno de esos miles de compradores iba a recibir el móvil.

Fnac Connect, tienda especializada en tecnología

Fnac aclaró que se trataba de un error de precio, y que en realidad no vendía el P30 Pro por tan poco. Por eso, decidió de manera unilateral cancelar todos los pedidos realizados durante el periodo de oferta erróneo, devolviendo tanto el coste del dispositivo como los gastos de envío.

Eso no fue suficiente para 30 clientes, que decidieron que tenían derecho a recibir el móvil al precio ofertado, y ahora el Ministerio de Consumo les ha dado la razón. La postura de Fnac de que la culpa de la confusión fue un "error informático" no ha sido suficiente para la Junta Arbitral de Consumo, que tomó el caso después de que los reclamantes no estuviesen conformes con la solución que daba la compañía.

La decisión supone que Fnac tendrá que enviar los Huawei P30 Pro, y que los reclamantes tendrán que pagarlos al precio ofertado. En caso de que Fnac no tenga suficiente stock, tendrá que entregar otro modelo de características similares o superiores al mismo precio, según informa Europa Press.

Cómo afectará a las tiendas online

Por el momento Fnac no ha anunciado cuál será su siguiente paso, pero ya es evidente que esta decisión del ministerio dirigido por Alberto Garzón tendrá consecuencias en las tiendas online que venden en España.

Los errores de precio por razones técnicas no son raros, y de vez en cuando se dan casos similares de televisores, consolas o smartphones que son ofertados por un precio ridículo.

En plataformas como Telegram es fácil encontrar comunidades que buscan errores de precio

También es habitual encontrarse casos de ofertas extremas muy limitadas, como móviles a una cuarta parte de su precio; el objetivo de estas ofertas es llamar la atención, que más gente visite la página y que, con suerte, el visitante se lleve otra cosa.

Los internautas ya están acostumbrados, y es fácil encontrar mensajes en redes sociales de gente que sabe que el pedido va a ser cancelado, pero que lo intentarán de todas formas; ahora, podrían tener muchas papeletas para recibir el producto si lo reclaman.