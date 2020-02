Las películas ahora cambian de título dependiendo de las búsquedas de Google

La elección del título es uno de los momentos más importantes en la producción de una película, de esas cosas que pueden tirar años de trabajo a la basura si no se hace bien. Si el título no consigue atraer a la audiencia, todo lo demás no servirá de nada.

Es por eso que es habitual que el título de las películas cambien desde el primer borrador del guión; e incluso hay ejemplos famosos de cambios de última hora. Los cambios de nombre después de ser estrenada tampoco eran raros en la era de los VHS; normalmente para engañar a la clientela de los videoclubs.

Pero lo que ha hecho Warner Bros con su última película, Birds of Prey (Aves de presa) es algo más raro. Apenas cuatro días después de su estreno, ha decidido cambiar el título, y la "culpa" la tiene Google.

Warner cambia el título de su película

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) (símplemente "Aves de Presa" en España) es la nueva película del universo cinematográfico de DC. Está inspirada en los cómics de un equipo de luchadoras contra el crimen, que a veces operan en Gotham City y tienen cierta relación con Batman.

Para su versión cinematográfica, se les unió el personaje de moda, Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie, después de ser la única que realmente triunfó con Suicide Squad. Como el título completo indica, Birds of Prey supone la "emancipación" de Harley, que busca una nueva vida después de seguir al Joker. En ese sentido, no es un mal título; pero sí que es uno que le está provocando muchos problemas a la Warner.

El estreno de Birds of Prey no ha tenido el éxito que se esperaba; aunque a nivel mundial ha recuperado los 80 millones de dólares que costó, en EEUU generó apenas 33 millones de dólares, lejos de los 55 que se esperaban. Eso ha obligado a tomar la extrema medida de cambiar el título mientras la película aún está en la cartelera.

El nuevo título es Harley Quinn: Birds of Prey; no solo es mucho más corto y simple, sino que pone primero al personaje por el que la gente querrá ver la película, enfatizando su protagonismo. Pero especialmente, es un título con mejor "SEO".

La importancia del SEO

Warner cree que una de las razones por las que no se han vendido tantas entradas es porque la audiencia tiene dificultades en encontrar la película en Internet. Y la razón es que no buscan "Birds of Prey", sino "Harley Quinn"; un vistazo a Google Trends, que muestra tendencias de búsqueda en todo el mundo, nos dice que más gente busca el segundo término que el primero.

Hay más interés por "Harley Quinn" (rojo) que por "birds of prey" (azul)

Ese es un problema gordo de SEO, especialmente teniendo en cuenta las herramientas de Google para encontrar horarios, cines cercanos e incluso comprar entradas por Internet. Es muy posible, especialmente durante los primeros días, que mucha gente buscase "Harley Quinn" y no encontrase información de la película. Este es un error de campeonato que deja en evidencia los problemas en el marketing de la cinta.

Resultados de Google sobre Birds of Prey

En el momento de escribir estas palabras, es posible comprar entradas a través de Google tanto si buscamos "Birds of Prey" como "Harley Quinn", por lo que el cambio de título tal vez ya no es necesario; aún así, pronosticamos que ayudará un poco, aunque el resto de personajes pasen a un segundo plano.