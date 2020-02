El MacBook, controlado con tu cara; así podrás usar el ratón moviendo la cabeza

Las personas discapacitadas suelen tener dificultades (dependiendo de su condición) para hacer hasta las tareas más básicas. Navegar por Internet o siquiera usar tu ordenador puede ser un reto para alguien que tenga problemas de movilidad, por ejemplo. macOS implementará una función nueva que permitirá a muchos usar el sistema operativo de Apple.

El desarrollador Guilherme Rambo ha compartido por Twitter su descubrimiento: una función futura en los MacBook que nos permitirá mover el cursor usando movimientos de cabeza. El movimiento usará la webcam integrada de los MacBook para funcionar.

Con movimientos suaves de cabeza podremos mover el ratón para que se sitúe donde queramos. Esta puede ser una grandísima solución para aquellas personas con dificultades de movimiento y que así lo tengan más fácil.

Mover el ratón de tu MacBook con la cabeza

New “head pointer” accessibility feature in 10.15.4. Control the cursor with head movements. pic.twitter.com/VJuZ2JR503 — Guilherme Rambo (@_inside) February 5, 2020

En el vídeo podemos ver al desarrollador haciendo una prueba. Esta función llamada "Head pointer" se ha visto en la beta de macOS 10.15 y se basa en el movimiento de nuestra cabeza para manejar el ratón. Podremos cambiar la entrada de la cámara para usar, por ejemplo, otra que tengamos y no depender de la integrada que tienen los MacBook. Esto también valdrá para los Mac que no tengan cámara integrada.

La función debería estar disponible en unos días cuando la versión de macOS 10.15.4 salga de la beta. Es una función de accesibilidad, así que simplemente tendremos que irnos a los ajustes del sistema y activarla para empezar a controlar el cursor con la cabeza. Hay que aclarar que esta función no se basa en sistemas de rastreo de mirada ni en sistemas de reconocimiento facial avanzados.

Es decir, no seguirá nuestra mirada, sino los movimientos de nuestra cabeza. Tiene mucho más sentido del que parece, ya que para que la cámara pudiera rastrear nuestra mirada tendríamos que estar muy cerca de ella. Por otra parte, luces como la de la misma pantalla o la de nuestro cuarto podrían interferir en el rastreo y no ser del todo preciso. Eso sin contar que para realizar esto se necesitaría un hardware similar al que encontramos en las cámaras de los iPhone modernos y que no se encuentra en los MacBook.

Gracias a esta característica las personas con movilidad reducida que no puedan manejar de forma estándar su ordenador podrán moverse por el sistema de forma fluida. Sin embargo, quizás usar la cabeza para mover el ratón pueda desembocar en cansancio tras unas horas de uso, por lo que habrá que tener cuidado.

Via | The Next Web.