Trucos para configurar tu móvil nuevo y que no le falte de nada

Como bien sabréis, hacer regalos a amigos o familiares durante el día de Reyes se ha convertido en toda una tradición en España. Y, como no podía ser de otra manera, muchos optan por regalos tecnológicos.

En este sentido, hay multitud de dispositivos tecnológicos que pueden resultar interesantes como regalo sean cuáles sean los gustos de nuestro ser querido. Relojes inteligentes, auriculares inalámbricos, robots de limpieza y altavoces inteligentes serían solo algunos de los ejemplos.

No obstante, los móviles siguen siendo los regalos más codiciados. Si, precisamente, has sido uno de los afortunados que está estrenando móvil, te damos algunos consejos para que no te falte de nada.

Primeros pasos con Android

En el caso de que te hayan regalado un teléfono, ya sea un Android o un iPhone, primero tendrás que pulsar durante unos segundos el botón de encendido (que suele encontrarse sobre uno de los laterales del terminal) hasta que la pantalla se encienda.

@mateusztxx en Unsplash

A continuación te aparecerá la interfaz para configurar el dispositivo. Durante la primera parte del proceso tendrás que escoger tu idioma, zona horaria y poner la contraseña de tu WiFi.

Si es un smartphone Android se te dará la opción de iniciar sesión con tu cuenta de Google, tras lo que podrás escoger entre configurar el teléfono como nuevo o copiar los datos de otro antiguo, sin importar si era otro Android o un iPhone.

En el caso de que fuera un Android, bastaría con asegurarte de que tienes una copia de seguridad de Google reciente, tras lo que tendrías todas tus aplicaciones, fotos, contactos y demás en el teléfono nuevo.

Si tu móvil viejo fuera un iPhone, tendrías que descargarte Google Drive y hacer una copia de seguridad del dispositivo. Después, en el teléfono nuevo, deberías introducir la cuenta de Google en la que has hecho esa copia de Drive para tener todos los datos de tu antiguo iPhone en tu nuevo Android.

Empieza desde un iPhone

Si el que te han regalado es un iPhone, pasará como en el caso anterior, deberás seleccionar tu idioma, franja horaria y la contraseña de tu WiFi. También podrás decidir entre configurarlo como nuevo o pasar la información de tu anterior móvil.

@marksolarski en Unsplash

Si te interesa esa última opción puedes hacerlo de dos maneras. Si tu viejo móvil también era un iPhone bastaría con introducir tu cuenta de iCloud en el proceso de configuración.

En cambio, si tu antiguo smartphone era un Android, deberás escoger la opción "Transferir datos desde Android" y descargar en el viejo la aplicación "Move to iOS". Desde la app se te facilitará un código que después tendrás que introducir en el iPhone, tras lo que se te guiará a lo largo del proceso.

Apps que no te pueden faltar

Una vez configurado nuestro smartphone (ya sea desde cero o con las aplicaciones que ya teníamos en el antiguo) ya estaría prácticamente todo hecho, aunque vamos a recomendaros una serie de aplicaciones que nos parecen imprescindibles en cualquier teléfono.

Para que os resulte más fácil vamos a dividirlo por temáticas. Empezamos con aplicaciones de redes sociales:

WhatsApp

Instagram

Facebook

LinkedIn

Twitter

Seguimos con apps tanto de música como de vídeo:

Spotify

Soundcloud

TuneIn Radio

Netflix

HBO

DAZN

Aplicaciones relacionadas con el transporte:

Uber

Cabify

Free Now

Chipi

Citymapper

Renfe Cercanías

Otras aplicaciones:

Wallapop

Paypal

Tap Scanner

ElTenedor

Amazon Alexa

Just Eat

Amazon

Y hasta aquí nuestra guía, ¡tu nuevo smartphone ya estaría preparado para afrontar todo lo que le venga en el 2020!