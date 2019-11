¿Cómo serás de viejo? Lo nuevo de Snapchat te permite descubrirlo

Hace un par de años apareció en las tiendas una nueva aplicación que prometía cambiarnos nunca; se llama FaceApp, y usando filtros es capaz de añadirnos una sonrisa, o incluso cambiarnos de sexo.

La explosión de la popularidad de FaceApp llegó con un filtro que nos hacía viejos; inmediatamente, todo el mundo empezó a publicar su versión anciana en redes sociales. Sin embargo, no todo es tan bonito como parece.

Poco después del lanzamiento de este filtro, FaceApp fue acusada de vulnerar nuestra privacidad; algo especialmente polémico teniendo en cuenta que procede de China. Los permisos excesivos que solicita la app y la manera en la que guarda las fotos en sus servidores fueron los motivos de la sospecha.

Snapchat nos muestra cómo seremos de viejo

Si no quieres usar FaceApp por estos motivos, ahora tienes una alternativa, y viene de Snapchat. Hace mucho que no hablamos de esta app, principalmente porque su popularidad no se ha disparado tanto como se esperaba; algo que pretende cambiar con este último lanzamiento.

Snapchat lo llama "máquina del tiempo", y es un nuevo filtro que nos permite cambiar nuestra edad; lo encontraremos desplazando hacia la derecha en la lista de filtros. Al igual que otros, este filtro usa realidad aumentada para detectar nuestras facciones y cambiarlas en tiempo real.

Al activar el filtro, no notaremos ninguna diferencia; pero si empezamos a deslizar la barra que aparecerá, podremos cambiar el aspecto que tenemos instantáneamente. Si la deslizamos hacia la izquierda, pareceremos más jóvenes, y si la desplazamos a la derecha, pareceremos más viejos.

Los resultados son convincentes, y no parecen muy exagerados. La app se centra en aspectos como el pelo, que cambia de color y va desapareciendo de nuestra cabeza poco a poco; también coloca arrugas en la zona de los ojos y ensancha las facciones.

Como con otros snaps, no solo podemos compartirlos directamente a través de Snapchat, sino también guardarlo en nuestro dispositivo y publicarlo en otros servicios; es evidente que Snapchat espera que esta función se vuelva viral y atraiga a usuarios a su plataforma.

Snapchat ha apostado mucho por la realidad aumentada para sus filtros, pero este es tal vez el ejemplo más extremo de esta tecnología, ya que otros filtros simplemente distorsionan la imagen o añaden efectos gráficos como estrellas o añaden orejas de animales a nuestra cabeza.