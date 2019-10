Actualiza tu iPhone 5 ya o no podrás usar la mayoría de tus apps

A diferencia de como ocurre en Android, los usuarios de iPhone antiguos pueden seguir viviendo con sus teléfonos. Apple es de lejos el mejor fabricante a la hora de actualizar sus dispositivos, dando soporte en sus últimas versiones para iPhones tan antiguos como el SE. Por lo tanto, si tienes un iPhone 5 y no te quieres desprender de él, será mejor que actualices ya tu dispositivo.

Existen usuarios que son reacios a actualizar sus dispositivos pensando que estas actualizaciones fastidiarán sus teléfonos, los ralentizarán y no les gustarán los cambios que estas traigan. Esta vez sí es importante que actualices, ya que de no hacerlo no podrás usar tu iPhone 5 o, en su defecto, la mayoría de tus apps.

¿Por qué? Según la misma Apple, la nueva actualización que tendrán tanto el iPhone 5 como otros dispositivos en la lista soluciona un problema que impide que el teléfono detecte la ubicación correcta y provea de datos exactos de fecha y hora. Y sin estos datos, no podrás usar ni la App Store, ni iCloud ni Safari.

Si no actualizas tu iPhone 5 o estos dispositivos de Apple, no podrás usar la mayoría de tus apps

Así es como lo advierte la misma Apple en referencia a esta actualización:

"El iPhone 5 requerirá una actualización del (sistema operativo) iOS para conservar la función de ubicación precisa del GPS y continuar usando funciones que se basan en la fecha y hora, incluyendo el App Store, iCloud, el correo electrónico y Safari. La estandarización no comenzará a afectara estos equipos hasta la medianoche del 3 de noviembre de este año".

Adicionalmente, otros dispositivos podrían verse afectados según Apple como los iPhone 4s, los iPad de tercera y cuarta generación, el iPad mini y el iPad 2. Es cierto que son ya aparatos muy antiguos (el iPhone 5 solo tiene más de 7 años). En caso de no actualizar, tranquilo: no estará todo perdido, pero tendrás que actualizar manualmente vía PC o Mac. Así lo vuelve a explicar la misma Apple:

"Si la actualización del iPhone 5 no se completa antes del 3 de noviembre de 2019, se le pedirá (al usuario) que realice una copia de seguridad y restauración utilizando una Mac o PC". No tendremos que esperar al último minuto, pero tendremos que hacerlo manualmente debido a que por culpa de este fallo las actualizaciones vía OTA no funcionarán.

En el caso del iPhone 5 tendrás que descargar iOS 10.3.4 antes del 3 de noviembre a las 12:00 a.m. UTC (a la 1:00 de la mañana en horario español). Si pasada esa fecha no actualizas, no podrás usar los servicios mencionados. En el caso de los iPad 2 iPad de tercera generación, tendrás que actualizar a la versión 9.3.6. Por lo tanto, si tienes estos aparatos y los sigues usando, será mejor que actualices ahora mismo.