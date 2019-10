El modo oscuro para iPhone secreto que no conoces

El modo oscuro para iPhone es una de las mejores features de iOS 13. Las últimas generaciones de iPhone desde el X (salvo los 11 y XR) han traído paneles OLED, que se ven altamente beneficiados por los tonos oscuros. Además, la tendencia estaba clara y era imposible que Apple desoyera estas peticiones.

No obstante, que exista un modo oscuro para iPhone no quita que haya apps que no lo tengan implementado. Sí, el sistema adquiere el modo oscuro, pero no todas las apps son compatibles. ¿Existe alguna forma de forzar el modo oscuro en nuestras apps incluso si no lo tienen?

Sí, lo hay. Es una opción algo rudimentaria pero si no quieres vivir sin el modo oscuro en tus apps, existe una forma para forzar dicho modo en todas tus apps. Eso sí, ten en cuenta una cosa: puede no satisfacerte.

El modo oscuro para iPhone que no conocías

En los ajustes de iOS ve a "Accesibilidad", "Pantalla y tamaño de texto" y luego activa "inversión inteligente". Este modo, tal y como explica la misma Apple, invierte los colores de la interfaz salvo el multimedia de las aplicaciones. Es decir, que si la app tiene una interfaz clara, entonces este modo la forzará a negro sin poner en negativo las imágenes de esta.

Lo cierto es que esta opción necesita algo de rodaje. Si bien en apps como Instagram no nos hemos encontrado con imágenes negativas, en otros casos como YouTube la interfaz directamente se invierte a negativo. Esto provoca que toda la interfaz se vea mal, con los colores totalmente invertidos haciendo imposible el visionado.

Con diversas apps de iPhone como el reloj o los contactos no nos hemos encontrado problemas. Esto quiere decir que las apps de terceros deben adaptarse a esta opción, o bien adoptar el modo oscuro de una vez. Pero de todas formas, en ciertas apps, funciona de maravilla. Si quieres tener modo oscuro en todas las apps sí o sí, esto es lo que tienes que hacer.

Independientemente de si queréis o no usar este modo, existe una opción complementaria que os ayudará a afianzar mejor el modo oscuro. En más de una ocasión las transparencias de iOS siendo tan bonitas como son me han roto un poco la estética, la consistencia del modo oscuro. Si queréis grises planos, existe una opción para "desactivarlas", de tal forma que obtengáis grises y negros planos en las apps en las que estéis.

Las diferencias, como podéis ver, son notorias. De nuevo este es un modo solo para aquellos que queréis el modo oscuro en toda la interfaz, independientemente de en qué app estéis. Pero recordad que no es perfecta y os puede dar fallos.