5 nuevos videojuegos para Apple Arcade que puedes jugar ya

Sin duda uno de las grandes decisiones de Apple en este año ha sido Apple Arcade. Un servicio de suscripción de videojuegos muy bien pensado y razonado que ha sabido hacerse un hueco que genera confianza incluso ante sus rivales. Acaba de nacer, por lo que no son pocos los que esperan que haya más videojuegos para Apple Arcade y que el catálogo vaya aumentando.

Así ha sido: hoy mismo han sido anunciados 5 videojuegos para Apple Arcade que ya se pueden jugar en la plataforma. Concretamente, los "afortunados" han sido Decoherence, Inmost, Stela, ShockRods y Mind Symphony.

Estos 5 juegos ya están incluidos en el catálogo de Apple Arcade, por lo que podremos jugar ahora mismo. Además, los usuarios de Mac están de enhorabuena: recibirán 2 títulos adicionales.

5 nuevos videojuegos para Apple Arcade, su catálogo mejora por momentos

El primero de los títulos es Decoherence, cuyo tráiler de presentación en Apple Arcade podéis ver arriba. Este, según su descripción, es un título de estrategia en el que tendremos que construir robots. Destaca por tener unos muy buenos gráficos y una buena estética.

Luego tenemos Inmost, un videojuego Pixel Art con un concepto similar al de un Metroidvania pero más centrado en el plataformeo llevando consigo toques de estrategia; encarnaremos a un caballero que tendrá que adentrarse en mundos oscuros para encontrar a una pobre niña perdida.

Pasamos a ShockRods, un juego que nos recuerda a la época de la fiebre de los karts. En él controlaremos un vehículo y al más puro estilo shooter tendremos que acabar con nuestros enemigos.

Pasamos a Stela, un plataformas "cinemático y atmosférico" que nos recuerda bastante a juegos como LIMBO, INSIDE o Little Nightmares. Volveremos a encarnar a un joven que tendrá que abrirse paso por distintos escenarios de lo más misteriosos.

Finalizamos con Mind Symphony, un juego que se describe así:

"Experimenta la música y el juego que te impacta emocional y mentalmente. Mind Symphony se presenta como un juego único combinado con pistas musicales para crear una experiencia que te haga sentir mejor.

El modo de lanzamiento involucra a los jugadores en un juego de estilo "shmup" donde los enemigos y los ataques se sincronizan con la música. La intensidad aumenta a medida que aumenta nuestra puntuación, creando una interacción emergente e intensa con la canción donde podremos competir con otros por la puntuación más alta. El modo tranquilo se enfoca en la melodía y en tratar de calmar nuestro cuerpo haciendo coincidir el momento del punto melódico principal para una experiencia relajante."

Finalmente, para usuarios de Mac Apple Arcade trae 2 títulos adicionales: Pilgrims y Shantae and the Seven Sirens. Por lo demás, estos 5 nuevos juegos podremos jugarlo en dispositivos iPhone, iPad y Apple TV desde hoy mismo si estamos suscritos a Apple Arcade.