El infierno se congela y Microsoft empieza a vender sus mandos en la tienda de Apple

Puede parecer un 'meme', pero no lo es. La tienda de Apple ha empezado a vender mandos de Xbox inalámbricos, de tal forma que ahora podremos comprar estos mandos bajo el manto de la manzanita. Puede sonar raro que esto ocurra, máxime sabiendo lo antagónicas que son Apple y Microsoft en algunas cosas. Pero tiene mucho más sentido del que pueda parecer.

Hace poco que Apple actualizó todos sus dispositivos con una serie de nuevos sistemas operativos: iOS 13, iPadOS 13, tvOS 13 y macOS Catalina. Sistemas operativos para sus iPhone, iPad, Apple TV y Mac, respectivamente. Y con estas actualizaciones Apple permite la conexión de un mando de PS4 o de Xbox One.

Es decir, que si queremos podremos jugar con un mando DualShock de PS4 o un mando de Xbox One inalámbrico. Esta medida de Apple podrá potenciar enormemente Apple Arcade, su servicio de suscripción de videojuegos ya que será mucho más fácil jugar con dicho mando antes que en la pantalla táctil.

Ya podemos comprar mandos de Xbox en la tienda de Apple

Apple Arcade Paolo AC Omicrono

Hasta la fecha podíamos conectar mandos de terceros inalámbricos, pero ha sido ahora cuando por fin podemos conectar mandos de las 2 consolas más populares. En la tienda de Apple podemos ver el mando de Xbox inalámbrico a un precio de unos 59.99 euros. Es el coste PVP estándar del mando de Xbox, aunque es complicado recomendarlo ya que su misma versión oficial está más barato en Amazon. Si queremos escoger otros colores, tendremos el mismo precio que el que está listado en la web de Apple.

Por ahora no encontramos rastro del DualShock de PS4. El mando de Sony aún no está listado en la tienda y por ahora no se sabe si al fin y al cabo estará. Lo más lógico sería que sí, ya que de igual manera que podemos conectar un mando de Xbox podemos conectar uno de PS4. Y las preferencias mandan; muchos usuarios de Apple Arcade pueden preferir un mando de PS4. No hay datos sobre si el mando se listará o no, pero la lógica indica que sí podría suceder.

Esta es la descripción del mando en la tienda de Apple. Recuerda que para conectarlo necesitas en tu dispositivo iOS 13, iPadOS 13, tvOS 13 o posterior.

"El nuevo mando inalámbrico Xbox tiene un diseño ergonómico con agarre en relieve para darte el máximo de comodidad. Y como viene con tecnología Bluetooth, puedes disfrutar de tus juegos favoritos en el iPhone, iPad y Apple TV. El mando también duplica el alcance inalámbrico y permite conectar unos auriculares estéreo de 3,5 mm para sumergirte de lleno en la partida.".