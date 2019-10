Si usas Adobe Photoshop o Lightroom, NO actualices a macOS Catalina

El lanzamiento de macOS 10.15 Catalina está siendo uno de los más problemáticos que recordamos en mucho tiempo; pero al mismo tiempo la verdad es que esta nueva versión introduce más novedades importantes respecto a las anteriores.

Aunque la tentación de actualizar nuestro Mac o MacBook a la nueva versión sea grande, puede que nos interese esperar un poco; y no sólo por las mejoras y parches que esperamos de parte de Apple, sino también de otros desarrolladores.

Y es que parece que no todo el mundo estaba listo para este lanzamiento. Los desarrolladores de apps para DJs, por ejemplo, aún no han aceptado el final de iTunes y sus funciones.

Photoshop no funciona bien con macOS Catalina

Todo indica que Adobe es otra desarrolladora que podría haber dedicado más tiempo a actualizar sus programas, a juzgar por la advertencia que la compañía ha publicado. Básicamente, si usas Photoshop o Lightroom, tal vez deberías plantearte no actualizar aún.

Y es que estas aplicaciones, las más usadas de Adobe, aún no han sido adaptadas a macOS Catalina completamente. Eso no significa que no funcionen; puedes iniciarlas y usarlas normalmente. Sin embargo, hay algunas partes inaccesibles y bugs que pueden provocar problemas.

Photoshop es el gran afectado, sin duda alguna; algunas funciones básicas del programa, como cambiar la extensión del archivo cuando lo guardamos, no funcionan en absoluto. Un auténtico problema si queremos trabajar con diferentes tipos de archivos.

Pero incluso más dramático para muchos artistas es que algunos plug-ins y extensiones para Photoshop han dejado de ser compatibles. Y es que a partir de macOS Catalina, sólo se puede ejecutar código de 64 bits, y estos añadidos estaban compilados principalmente para 32 bits.

Gracias a eso, podían usarse en equipos más antiguos, pero ahora que Apple sólo soporta código de 64 bits, se ha convertido en un problema. En algunos casos, Adobe está estudiando la posibilidad de lanzar versiones de 64 bits de estos añadidos.

En cambio, los problemas de Lightroom no son tan numerosos, y por el momento sólo se han detectado problemas con cámaras de la marca Nikon y la creación de perfiles de lente.

MacOS es el sistema operativo preferido de muchos artistas y diseñadores, así que estos problemas con las apps más populares son especialmente graves.