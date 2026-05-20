Xiaomi apuesta por el coche de combustión: creará una nueva marca para coches híbridos EREV llamada SkyNomad

Las reglas del juego acaban de saltar por los aires. Si alguien pensaba que Xiaomi se conformaría con ser una marca de coches eléctricos exitosa, es que no conoce cómo funciona la mente de Lei Jun.

El gigante tecnológico, que hace apenas unas semanas nos dejó con la boca abierta con el despliegue del nuevo YU7 GT,, ha decidido que no va a permitir que la infraestructura de carga, o la falta de ella, frene su expansión global.

La noticia ha sido inesperada, pero tiene lógica. Xiaomi está trabajando en Skynomad, su segunda marca de coches.

Podría pensarse que Skynomad representa un giro estratégico de 180 grados. Mientras la industria se desvive por convencer al usuario de que el futuro es 100% eléctrico, Xiaomi ha mirado las cifras, ha observado el mercado y ha llegado a una conclusión pragmática. Los usuarios a nivel mundial aún valoran la combustión.

Esta forma de pensar es muy típica de las empresas chinas, que valoran el pragmatismo por encima de todo. Skynomad no solo será más barata, será la marca que traiga de vuelta los motores térmicos, aunque sea bajo el paraguas de la autonomía extendida.

Redmi aplicado al asfalto

La analogía es inevitable. Si la marca principal Xiaomi es la potencia y la vanguardia tecnológica, Skynomad es el Redmi de los coches. Es el vehículo para el mundo real, para las familias que no pueden permitirse un coche eléctrico por el motivo que sea.

Esta nueva firma se centrará en vehículos SUV de gran tamaño, diseñados para el confort y la utilidad, alejándose de las líneas deportivas y agresivas que hemos visto en el SU7 o el YU7.

Primer modelo de Skynomad camuflado Omicrono

El primer modelo de esta firma ya tiene nombre interno: Kunlun. Se trata de un SUV de siete plazas que promete cambiar la percepción de lo que debe ser un coche familiar moderno. Pero lo verdaderamente revolucionario no está en su diseño, que según las fotos espía que circulan por las redes sociales chinas mantiene cierta elegancia minimalista, sino en su sistema propulsor.

Skynomad apostará por la tecnología EREV, vehículos eléctricos de autonomía extendida (por sus siglas en inglés, Extended Range Electric Vehicle). Esto significa que el coche se mueve con motores eléctricos, pero lleva a bordo un generador de combustión que garantiza una autonomía mayor.

Adiós a la ansiedad por la autonomía

Xiaomi ha entendido que para conquistar mercados internacionales, donde la red de carga sigue siendo un problema y donde la sociedad no apuesta aún claramente por el vehículo eléctrico, tenía que expandir su catálogo.

Con Skynomad, el usuario podrá disfrutar de las ventajas de la conducción eléctrica en el día a día urbano, pero contará con un motor de 1.5 litros turboalimentado para alimentar las baterías en carretera abierta. Estamos hablando de autonomías combinadas que podrían superar los 1.500 kilómetros.

Primer modelo de Skynomad camuflado Omicrono

Al no depender exclusivamente de baterías gigantescas de tecnología punta, Skynomad puede permitirse el lujo de bajar los precios. Se rumorea que estos modelos se situarán en una horquilla de precios mucho más agresiva, atacando directamente a los superventas de combustión y a los híbridos tradicionales.

HyperOS a bordo

Lo que no va a cambiar es el ADN de software. Skynomad vendrá con HyperOS integrado. Esa es la verdadera ventaja competitiva que los fabricantes tradicionales no logran replicar ni con presupuestos multimillonarios. El coche será una extensión de tu ecosistema doméstico.

Interior del Xiaomi SU7 Izan González Pekín (China)

Desde la pantalla central del Kunlun podrás gestionar la limpieza de tu casa, recibir notificaciones de tu timbre inteligente o continuar la lista de reproducción que dejaste a medias en tus auriculares. La conectividad no es un extra, es el núcleo de la experiencia.

Además, Xiaomi está diversificando sus proveedores. Para Skynomad no solo contará con los gigantes habituales como CATL, sino que ha abierto la puerta a nuevos socios como Sunwoda para optimizar la cadena de suministro.

Es una logística de guerra diseñada para inundar el mercado en un tiempo récord. Mientras las marcas históricas discuten sobre si retrasar o no sus objetivos de electrificación para 2035, Xiaomi crea una marca nueva que soluciona el problema de la duda que genera comprar un eléctrico.

El desembarco de Skynomad está previsto para la segunda mitad de 2026. Es una fecha que parece lejana, pero conociendo la velocidad de crucero que ha imprimido Lei Jun a su división automotriz, es probable que veamos prototipos finales mucho antes.