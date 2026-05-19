Ya es oficial: Samsung y Google se alían para presentar sus dos nuevas gafas inteligentes para jubilar a tu teléfono móvil

Llevamos años, quizá demasiados, esperando el momento en que las gafas inteligentes dejen de ser un experimento de laboratorio para convertirse en un objeto de deseo. Lo intentó Google hace una década con aquellas Glass que marcaron una época y un estigma a partes iguales.

Lo intentó Meta más recientemente con sus Ray-Ban, logrando por primera vez que el factor forma fuera el protagonista. Hoy, en el marco del Google I/O, Samsung y Google han presentado una nueva colaboración, en conjunto con firmas de renombre, con una alianza estratégica con Gentle Monster y Warby Parker.

Son las marcas que dictan qué es tendencia en Seúl y en Nueva York. Es un movimiento inteligente. Samsung aporta el músculo de la ingeniería y Google el cerebro de Gemini, pero son los fabricantes de gafas quienes aportan el diseño final.

El enfoque de estos nuevos dispositivos es radicalmente distinto al de las aparatosas gafas de realidad mixta que hemos visto en otros fabricantes. No hay cascos pesados ni cables colgando.

El objetivo es que estas gafas sean un complemento del teléfono móvil, una extensión natural del ecosistema Galaxy que nos permita interactuar con el mundo de una forma más humana.

La integración de Gemini es el pilar central de la experiencia. A través de la voz, el usuario puede pedir ayuda en tiempo real. Por ejemplo, podremos ir caminando por una ciudad desconocida y, sin necesidad de sacar el smartphone del bolsillo, preguntar por una cafetería cercana.

Pero no una cualquiera, sino una que se ajuste a sus gustos aprendidos por la IA. La gafa no solo muestra la ruta, sino que permite hacer el pedido para que esté listo al llegar. Es la eliminación de las fricciones cotidianas llevada al extremo.

Nuevas gafas de Google y Samsung junto con GentleMonster Omicrono

En un mundo saturado de notificaciones, que tus gafas puedan leerte un mensaje importante de forma resumida o traducir un menú en tiempo real con audio que se adapta a la voz del interlocutor, es algo que roza la magia. Ya no estamos ante una pantalla pegada al ojo, sino ante un asistente que entiende el contexto de lo que estamos viendo.

Al dividir la oferta entre la estética innovadora y disruptiva de Gentle Monster y el estilo clásico y atemporal de Warby Parker, cubren todo el espectro de usuarios posibles.

Jay Kim, desde la dirección de experiencia de Samsung, lo tiene claro. Cada dispositivo debe estar optimizado para ofrecer experiencias únicas. Y la experiencia de una gafa es, ante todo, la comodidad.

Si el dispositivo pesa demasiado o si el diseño es demasiado estrafalario, el usuario lo abandonará en un cajón a la semana. Al trabajar con expertos en óptica de precisión, Samsung se asegura de que el hardware desaparezca para dejar paso al beneficio.

Nuevas gafas de Google y Samsung junto con WarbyParker Omicrono

Desde Google, Shahram Izadi subraya que este es el camino para que la IA sea verdaderamente útil. Al final, se trata de mantenernos conectados de una forma más natural. Mirar una pantalla es un acto que interrumpe la comunicación humana; mirar a través de una lente es un acto que la facilita.

Y no, no es la muerte del móvil. Samsung describe estas gafas como un dispositivo complementario. Necesitan el procesado y la conectividad del teléfono para brillar. Sin embargo, es evidente que el centro de gravedad del usuario se está desplazando.

La integración en el ecosistema es total. Hacer fotos sin esfuerzo, capturar momentos desde el punto de vista del usuario, es algo que ya hemos visto, pero que aquí promete una calidad y una sencillez nunca vistas.

La llegada al mercado está prevista para este otoño. Será entonces cuando podamos comprobar si la promesa de una IA que nos ayuda a descubrir el mundo en tiempo real es una realidad tangible o si todavía necesitamos un par de iteraciones más. Lo que es innegable es que la apuesta de Samsung y Google es la más sólida que hemos visto hasta la fecha.